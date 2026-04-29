Zašto danas nosimo traper? Razlog je bitan, a statistike zabrinjavajuće: 'Je li se branila?'

Okruglim stolom "Napad nakon napada: kako pružiti podršku žrtvama seksualnog nasilja“, u organizaciji potpredsjednice Hrvatskog sabora Sabine Glasovac (SDP), u srijedu će u Saboru biti obilježen Međunarodni dan borbe protiv okrivljavanja žrtava seksualnog nasilja, Denim Day.

Poslati jasnu poruku podrške žrtvama seksualnog nasilja te pozvati na hitno donošenje javne politike za pomoć žrtvama, cilj je okruglog stola.

Naime, unatoč ratificiranoj Istanbulskoj konvenciji i promjenama zakona, praksa i dalje ukazuje na brojne sustavne nedostatke u zaštiti, podršci i pristupu pravima za osobe koje su preživjele seksualno nasilje, ukratko ne postoji javna politika pružanja podrške žrtvama seksualnog nasilja i posljedično, jasno uređen institucionalni okvir, navodi se u pozivu za okrugli stol.

Upozorava se i kako je u prošloj godini prijavljen najveći broj kaznenih djela silovanja u Hrvatskoj te kako društvo propituje na koje je načine žena rekla 'ne', 'je li se branila', 'je li jeans alibi za silovanje'.

Prenosi se i statistika Centra za žrtve seksualnog nasilja koji djeluje unutar Ženske sobe, feminističke, neprofitne organizacije civilnog društva osnovane s ciljem prevencije i suzbijanja seksualnog nasilja, te pružanja pomoći osobama koje su ga preživjele.

Centru se u prošloj godini javila 371 osoba koja je preživjela silovanje, od čega djevojke i žene čine više od 90 posto. Njima je pruženo 1.860 različitih usluga, a od osnutka Centra 2022. godine pružena je pomoć za više od 3000 žrtava, kroz više od 19.000 usluga.

Na jedno prijavljeno 15 do 20 neprijavljenih silovanja

Prema podacima istraživanja i iskustvu rada Ženske sobe na jedno prijavljeno dolazi 15 do 20 neprijavljenih slučajeva silovanja u Hrvatskoj. Preko 90 posto žena koje su prežive silovanje godinama nikome neće povjeriti svoje iskustvo. Silovanje je jedno od najtežih kaznenih djela koje se najmanje prijavljuje.

Najčešći razlozi zbog kojih žrtve ne prijave nasilje su - strah od osude i osjećaj srama, nepovjerenje u institucije, dugotrajni kazneno-pravni postupci i strah od počinitelja, rezultati su istraživanja Ženske sobe iz 2024.

Osvještavanje javnosti spram žrtava seksualnog nasilja i važnosti sustavne edukacije o njegovoj prevenciji, svrha je kampanje Denim Day.

Taj će Dan, odjeveni u traper, podržati i saborske zastupnice i zastupnici i djelatnici Hrvatskog sabora.

Denim Day obilježava se od 1998. godine, kada je uz poruku "Jeans: alibi za silovanje“, ustanovljen u Italiji kao reakcija parlamentarnih zastupnica na odluku Vrhovnog suda da silovatelja oslobodi jer je žrtva nosila uske traperice pa su suci zaključili "da je jedini način da ih skine bio taj da djevojka silovatelju pomogne, čineći tako seksualni akt sporazumnim“, navodi se u pozivu za okrugli stol na kojemu će sudionike, kao izaslanica predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, pozdraviti zastupnica Vesna Bedeković.

Uz potpredsjednicu Glasovac, uvodno će, među inima, govoriti i predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Marija Lugarić, te predstavnice Ženske sobe i magazina Story.

