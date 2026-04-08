Evo što se dogodilo s cijenom nafte čim je Trump donio odluku da neće napasti Iran!

Cijene nafte pale su nakon što je Trump pristao na dvotjedno primirje.

Cijena brent nafte pala je za 5,8 posto i trenutno iznosi 103,42 dolara po barelu, dok je američka nafta zabilježila još izraženiji pad od gotovo 8,5 posto, spustivši se na 103,25 dolara, piše BBC.

Trump je rekao da će privremeno primirje biti uvjetovano "potpunim, neposrednim i sigurnim otvaranjem" Hormuškog tjesnaca - ključne rute za transport nafte iz Zaljeva.

