Iran objavio kartu za kapetane brodova: 'Ovako izbjegavajte mine u Hormuškom tjesnacu'

Donald Trump pohvalio se da je Hormuški tjesnac službeno otvoren, ali Iran je to odmah demantirao. Ipak, samo su dva tankera za naftu uspjela proći kroz spornu regiju tijekom kratkotrajnog, napetog, sporazuma o prekidu vatre, prema iranskim državnim medijima, piše Metro.co.uk. Tjesnac je brzo ponovno zatvoren nakon što su iranski mornarički dužnosnici optužili Izrael za napad na Libanon. No, Iranci su uz dopuštenje Iranske revolucionarne garde objavili kartu za kapetane brodova kako bi se snašli u "mogućnosti morskih mina".

MAP OF THE DAY: Overnight, Iranian media have announced two alternative routes for he Strait of Hormuz to avoid "the presence of various types of anti-ship mines in the main traffic zone."



The new Traffic Separation Scheme runs north of the old ones, and into Iranian waters. pic.twitter.com/XfkCD0gpqF — Javier Blas (@JavierBlas) April 9, 2026

"Zbog ratne situacije u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu i mogućnosti prisutnosti raznih protubrodskih mina u prometu glavne zone Hormuškog tjesnaca, svi brodovi koji namjeravaju proći kroz Hormuški tjesnac ovime se obavještavaju da bi, kako bi se pridržavali načela pomorske sigurnosti i zaštitili od mogućih sudara s mornaricama, u koordinaciji s mornaricom IRGC-a trebali odabrati alternativne rute za prolazak kroz Hormuški tjesnac", stoji u objavi.

Dogovoreno primirje zahtijeva ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, što ne uključuje cestarine koje nameće Iran. No, čini se da to još nije dogovoreno. Izvor iz iranske mornarice potvrdio je zatvaranje tjesnaca, rekavši državnoj televiziji PressTV:

Prolaze samo iranski brodovi

"Zatvorili smo Hormuški tjesnac i trenutno prolaze samo iranski brodovi i plovila koja dolaze iz Irana. Samo su dva tankera za naftu mogla imati koristi od primirja i proći kroz Hormuški tjesnac prije nego što je 'Izrael' prekršio sporazum", dodao je. Još jedan visoki iranski dužnosnik inzistirao je da će "Iran kazniti Izrael zbog agresije na Libanon i kršenja primirja". Preko 250 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na Libanon nakon sporazuma o primirju, tvrdi njihovo ministarstvo zdravstva. Ibrahim Rezaei, glasnogovornik Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku iranskog parlamenta, u objavi na X-u rekao je:

"Kao odgovor na brutalnu izraelsku agresiju na Libanon, kretanje brodova u Hormuškom tjesnacu mora se odmah zaustaviti i mora se pokrenuti snažan, odlučan udar kako bi se spriječili daljnji napadi izraelskog entiteta". Iranski dužnosnik odao je počast libanonskom narodu, tvrdeći da ih ne smiju ni na trenutak ostaviti same".

Rezaei je naglasio potrebu za jasnoćom uvjeta angažmana rekavši: "Ili postoji prekid vatre na svim frontama ili nema prekida vatre ni na jednoj fronti". SAD inzistira da Libanon nije dio nikakvog sporazuma o prekidu vatre. To se dogodilo nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao da "ima još ciljeva za ostvariti" u zemlji.

'Prst je na okidaču'

"Postići ćemo ih ili sporazumom ili obnovljenim borbama. Prst je na okidaču“, upozorio je u video obraćanju. Tajnica za tisak Bijele kuće Karoline Leavitt opovrgnula je iranska izvješća da je tjesnac zatvoren, inzistirajući da danas postoji povećanje prometa i Trump očekuje da će se odmah ponovno otvoriti.

"To je njegovo očekivanje, to mu je privatno preneseno... ovi javni izvještaji su lažni".

Do toga je došlo nakon što je predsjednik Donald Trump prijetio Iranu "uništenjem" i proglasio da je vodstvo izmučene Islamske Republike predstavilo izvediv plan koji ga je naveo da pristane na 14-dnevni prekid vatre.

"Razlog tome je što smo već ispunili i premašili sve vojne ciljeve te smo jako daleko od konačnog sporazuma o dugoročnom MIRU s Iranom i MIRU na Bliskom istoku", rekao je Trump u objavi na društvenim mrežama u kojoj je objavio privremeni prekid vatre. Do toga je došlo oko 90 minuta prije roka koji je Teheranu da otvori kritični Hormuški tjesnac ili da uništi svoje elektrane i drugu kritičnu infrastrukturu.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump istovremeno napada, prijeti i hvali se: Pod svaku cijenu želi kontrolu nad Hormuškim tjesnacem