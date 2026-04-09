Europski ministar umalo poginuo u izraelskom napadu: 'Projektili su pali nedaleko od nas!'

Belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prévot osudio je brutalni izraelski napad na Bejrut u kojem se on nalazio u tom trenutku. U objavi na društvenim mrežama napisao je da je pogođeno područje koje je bilo udaljeno od njega samo nekoliko stotina metara. Prévot je bio u službenom posjetu.

🇱🇧 (EN/FR/NL) I came to Beirut today to show our full support to the Lebanese authorities and to express our deep solidarity with the families affected by the violent conflict opposing Israel to Hezbollah. Just before I was commending President Aoun for offering to open official… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) April 8, 2026

"Danas sam došao u Bejrut kako bih pokazao našu punu podršku libanonskim vlastima i izrazio našu duboku solidarnost s obiteljima pogođenim nasilnim sukobom u kojem se Izrael suprotstavlja Hezbolahu. Neposredno prije nego što sam pohvalio predsjednika Aouna zbog ponude za otvaranje službenih pregovora s Izraelom o prekidu vatre, Izrael je, bez prethodnog upozorenja, pokrenuo jedan od najmasovnijih napada od početka neprijateljstava, navodno uzrokujući stotine civilnih žrtava. Bili smo u veleposlanstvu s mojom delegacijom, samo nekoliko stotina metara od mjesta gdje su projektili pogodili. Ovo mora prestati. Prekid vatre između SAD-a, Izraela i Irana mora uključivati ​​Libanon!", napisao je.

Najnovije informacije o ratu na Bliskom istoku čitajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump zaprijetio uništenjem Irana, pa objavio primirje: 'Američke tvrdnje su prazne'