'OVO MORA STATI' /

Europski ministar umalo poginuo u izraelskom napadu: 'Projektili su pali nedaleko od nas!'

Foto: Profimedia

'Izrael je, bez prethodnog upozorenja, pokrenuo jedan od najmasovnijih napada od početka neprijateljstava, navodno uzrokujući stotine civilnih žrtava'

9.4.2026.
7:20
Tajana Gvardiol
Profimedia
Belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prévot osudio je brutalni izraelski napad na Bejrut u kojem se on nalazio u tom trenutku. U objavi na društvenim mrežama napisao je da je pogođeno područje koje je bilo udaljeno od njega samo nekoliko stotina metara. Prévot je bio u službenom posjetu.

"Danas sam došao u Bejrut kako bih pokazao našu punu podršku libanonskim vlastima i izrazio našu duboku solidarnost s obiteljima pogođenim nasilnim sukobom u kojem se Izrael suprotstavlja Hezbolahu. Neposredno prije nego što sam pohvalio predsjednika Aouna zbog ponude za otvaranje službenih pregovora s Izraelom o prekidu vatre, Izrael je, bez prethodnog upozorenja, pokrenuo jedan od najmasovnijih napada od početka neprijateljstava, navodno uzrokujući stotine civilnih žrtava. Bili smo u veleposlanstvu s mojom delegacijom, samo nekoliko stotina metara od mjesta gdje su projektili pogodili. Ovo mora prestati. Prekid vatre između SAD-a, Izraela i Irana mora uključivati ​​Libanon!", napisao je. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
