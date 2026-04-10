Otkrivena istina o smrti velikana: 'Imao je leukemiju, to se krilo od javnosti'

U utorak je ovaj svijest napustio i na vječna lovišta preselio Mircea Lucescu, legendarni rumunjski trener. Lucescu je 10 dana ranije hospitaliziran, a tri dana prije smrti proveo je na intenzivnoj njezi.

Ipak, otkriveno je kako je Lucescuu dijagnosticirana leukemija još u siječnju, ali to se krilo od javnosti. Tu informaciju je otkrio novinar Radu Naum u programu Digi Sporta. "Koliko znamo, Mircea Lucescu nije iznenada umro. Dijagnosticirana mu je bolest. Morat ćemo u nekom trenutku reći istinu".

"U siječnju smo saznali da mu je dijagnosticiran oblik leukemije, što je trajno skrivano i od tiska. Moramo razgovarati o tome. Ako nikada ne razgovaramo o tome što se događa u sjeni, možemo te sjene ponoviti. Bila je to velika operacija zataškavanja, to skrivanje teškog stanja, a moramo reći da je to bila njegova želja", kazao je Naum.

Lucescu je doslovno do kraja života htio biti uz teren pa je tako vodio Rumunjsku protiv Turske u borbi za Svjetsko prvenstvo i nakon toga završio u bolnici te preminuo u utorak, sedmog travnja.

