Evo kako se Modrić oprostio od Srećka Bogdana, svog bivšeg trenera

Srećko Bogdan preminuo je u četvrtak u 69. godini života, a od legendarnog dinamovca oprostile su se brojne legende iz nogometnog svijeta.

Bogdan je bio trener i Luki Modriću u zaprešičkom Interu, a sada se od njega oprostio i hrvatski kapetan.

"Treneru, počivali u miru", objavio je Modrić na Instagramu.

Modrić je s njim surađivao u sezoni 2004./2005., kada je Luka bio na posudbi iz Dinama u Interu iz Zaprešića. Tu momčad je kao trener vodio Srećko Bogdan, a Inter je te sezone završio na drugom mjestu iza Hajduka.

Prema informacijama službene stranice Dinama, Bogdan je odigrao 304 službene utakmice za zagrebački klub, a kad se pribroje prijateljski dvoboji, imao je čak 595 nastupa. Iz Dinama je otišao u njemački Karlsruher, za koji je igrao od 1985. do 1993. godine.

Bio je reprezentativac bivše Jugoslavije, za koju je odigrao 11 utakmica. Odigrao je i dvije utakmice za reprezentaciju Hrvatske u njezinim počecima, protiv Rumunjske 1990. i protiv Slovenije 1991., postigavši jedan pogodak.

Po završetku igračke karijere bio je trener, a vodio je nekoliko hrvatskih klubova: Inter Zaprešić, Segestu, Međimurje i Savski Marof.

