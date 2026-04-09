LUKINA POSVETA

Evo kako se Modrić oprostio od Srećka Bogdana, svog bivšeg trenera

Evo kako se Modrić oprostio od Srećka Bogdana, svog bivšeg trenera
Foto: Alessandro Garofalo/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia

Modrić je s njim surađivao u sezoni 2004./2005., kada je Luka bio na posudbi iz Dinama u Interu iz Zaprešića

9.4.2026.
21:23
Sportski.net
Alessandro Garofalo/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia
Srećko Bogdan preminuo je u četvrtak u 69. godini života, a od legendarnog dinamovca oprostile su se brojne legende iz nogometnog svijeta. 

Bogdan je bio trener i Luki Modriću u zaprešičkom Interu, a sada se od njega oprostio i hrvatski kapetan. 

"Treneru, počivali u miru", objavio je Modrić na Instagramu. 

Modrić je s njim surađivao u sezoni 2004./2005., kada je Luka bio na posudbi iz Dinama u Interu iz Zaprešića. Tu momčad je kao trener vodio Srećko Bogdan, a Inter je te sezone završio na drugom mjestu iza Hajduka. 

Prema informacijama službene stranice Dinama, Bogdan je odigrao 304 službene utakmice za zagrebački klub, a kad se pribroje prijateljski dvoboji, imao je čak 595 nastupa. Iz Dinama je otišao u njemački Karlsruher, za koji je igrao od 1985. do 1993. godine.

Bio je reprezentativac bivše Jugoslavije, za koju je odigrao 11 utakmica. Odigrao je i dvije utakmice za reprezentaciju Hrvatske u njezinim počecima, protiv Rumunjske 1990. i protiv Slovenije 1991., postigavši jedan pogodak.

Po završetku igračke karijere bio je trener, a vodio je nekoliko hrvatskih klubova: Inter Zaprešić, Segestu, Međimurje i Savski Marof.

POGLEDAJTE VIDEO: Dramatična bitka s vatrom koja je zahvatila biciklistički velodrom u Brazilu

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Izdvojeno
Još iz rubrike