WRC Croatia Rally već prvog dana donosi velika iznenađenja: Favoriti završili izvan staze

Pobjednik WRC Croatia Rallya 2023 i vodeći relijaš svijeta Velšanin Elfyn Evans izletio je sa staze i morao je odustati od relija nakon trećeg brzinskog ispita na istarskim cestama.

Evansova Toyota Yaris završila je izvan ceste u desnom zavoju na 13. kilometru treće brzinskog ispita od Berama do Cerovlja. Evans i njegov suvozač Scott Martin prošli su bez ozljeda u nesreći. Velšanin je vodeći u ukupnom poretku WRC-a nakon prva tri relija sezone, a u trenutku izlijetanja bio je vodeći i u Hrvatskoj.

I trećeplasirani u ukupnom poretku WRC-a Šveđanin Oliver Solberg (Toyota) izvrtio se na stazi već na prvom brzincu, udario o kameni zid i također odustao od borbe za bodove na Croatia Rallyu.

Nakon prva četiri od ukupno 20 brzinskih ispita u vodstvu je Finac Sami Pajari s prednošću od 8.4 sekunde u odnosu na Japanca Takamoto Katsute, dok samo tri desetinke sekunde iza njega zaostaje Belgijanac Thiery Neuville (Hyundai).

"Nadam se da su Elfyn i Scott dobro. Vidio sam ih na cesti, ali nisam vidio tragove kočenja. Prianjanje je vrlo loše, auto mi je još tvrd i bile su to teške dionice za sve", kazao je Neuville.

U petak slijedi još četiri brzinca i to na iste četiri dionice od prijepodnevog programa. Počinje s Vodice - Brest, drugi ispit je na dionici Jezero Butoniga – Motovun, potom slijedi Beram – Cerovlje, a završava usponom na Učku.

Adrenalinski vikend nastavlja se u subotu, 11. travnja, kada se karavana seli prema Gorskom kotaru i Karlovačkoj županiji. Subotnji jutarnji program otvara Platak, a slijede Ravna Gora – Skrad, Generalski Stol – Zdihovo, te Pećurkovo Brdo – Mrežnički Novaki.

Velika završnica zakazana je za nedjelju, 12. travnja, na dionicama koje vode prema senjskoj tvrđavi Nehaj. Posljednji dan natjecanja započinje na relaciji Bribir – Novi Vinodolski, nakon čega slijedi prvi prolazak dionicom Alan – Senj. Drugi krug starta popodne iz Bribira, dok će cijeli rally kulminirati Wolf Power Stageom na dionici Alan – Senj.

Svečano proglašenje pobjednika i podij održat će se u 16 sati u Opatiji.

