Je li ovo Pariz ili Zagreb? Ovako izgleda kada se na jednom mjestu okupe brojne zvijezde

Sinoć je u ambijentu Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Oktogon brend Robert Sever predstavio svoju novu i pretposljednju kolekciju Arete za sezonu proljeće/ljeto 2026. Reviji su iz prvih redova pratila brojna poznata lica među kojima su bili i Mila Elegović, Nikolina Pišek, Lana Klingor Mihić i mnoga druga.

Svoju je novu modnu priču Sever smjestio u prostor koji i sam nosi poseban karakter. Oktogon, sa svojom arhitektonskom prisutnošću i atmosferom, prirodno je postao produžetak kolekcije i njezine unutarnje dinamike. Upravo je taj ambijent poslužio kao idealna kulisa za prezentaciju koja je kolekciju dodatno zaokružila kroz pažljivo promišljenu simbiozu mode, glazbe i koreografije koja je miješala teatralni performans s klasičnim catwalkom.

Tijekom revije publiku je pratila glazbena podloga u izvedbi gudačkog kvarteta uživo, čiji su dinamični barokni motivi i suvremene glazbene varijacije pratili ritam same kolekcije i dodatno naglasili njezinu slojevitost. Cijela je prezentacija bila koncipirana kao suvremen i jasan show, u kojem je odjeća ostala u prvom planu, ali unutar pažljivo izgrađene atmosfere koja je dodatno naglasila karakter kolekcije.

“Prostor u kojem predstavljamo reviju odmah mi se snažno svidio jer nosi jednu posebnu, vrlo živu energiju. Podsjeća me na slične prostore u Budimpešti, koja mi je oduvijek bila izvor inspiracije i vizualne nadahnutosti. Cilj mi je bio postići dinamičnu, suvremenu i jasnu koncepciju, u kojoj je odjeća u prvom planu, kao baza kolekcije, ali uz pažljivo integriran element onoga što posebno volim: snažnu, zaokruženu prezentaciju kroz sam show”, izjavio je dizajner.

Nova kolekcija, sastavljena od čak 60 lookova, polazi od jasne ideje ravnoteže između discipline i slobode. Izgrađena je na preciznoj konstrukciji i kroju, na disciplini koja oblikuje siluetu, ali bez gubitka lakoće, senzualnosti i slobode pokreta. U Severovu dizajnerskom jeziku odjeća nikada nije strogo zatvorena forma. Naprotiv, riječ je o komadima koji ostavljaju prostor interpretaciji, nošenju na različite načine i osobnom upisu žene koja ih bira. Upravo u tom odnosu između strukture i otvorenosti nastaje estetika kolekcije Arete.

Ovom kolekcijom Robert Sever još jednom potvrđuje svoj autorski rukopis, ali i sposobnost da ženstvenost, disciplinu kroja i suvremenu eleganciju prevede u vizualni jezik koji djeluje istovremeno intimno, moderno i snažno.