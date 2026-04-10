REVIJA ROBERTA SEVERA

Je li ovo Pariz ili Zagreb? Ovako izgleda kada se na jednom mjestu okupe brojne zvijezde

Je li ovo Pariz ili Zagreb? Ovako izgleda kada se na jednom mjestu okupe brojne zvijezde
Foto: Goran Čižmešija i Valerio Baranović
Sinoć je u ambijentu Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Oktogon brend Robert Sever predstavio svoju novu i pretposljednju kolekciju Arete za sezonu proljeće/ljeto 2026. Reviji su iz prvih redova pratila brojna poznata lica među kojima su bili i Mila Elegović, Nikolina Pišek, Lana Klingor Mihić i mnoga druga.

Svoju je novu modnu priču Sever smjestio u prostor koji i sam nosi poseban karakter. Oktogon, sa svojom arhitektonskom prisutnošću i atmosferom, prirodno je postao produžetak kolekcije i njezine unutarnje dinamike. Upravo je taj ambijent poslužio kao idealna kulisa za prezentaciju koja je kolekciju dodatno zaokružila kroz pažljivo promišljenu simbiozu mode, glazbe i koreografije koja je miješala teatralni performans s klasičnim catwalkom.

Tijekom revije publiku je pratila glazbena podloga u izvedbi gudačkog kvarteta uživo, čiji su dinamični barokni motivi i suvremene glazbene varijacije pratili ritam same kolekcije i dodatno naglasili njezinu slojevitost. Cijela je prezentacija bila koncipirana kao suvremen i jasan show, u kojem je odjeća ostala u prvom planu, ali unutar pažljivo izgrađene atmosfere koja je dodatno naglasila karakter kolekcije.

“Prostor u kojem predstavljamo reviju odmah mi se snažno svidio jer nosi jednu posebnu, vrlo živu energiju. Podsjeća me na slične prostore u Budimpešti, koja mi je oduvijek bila izvor inspiracije i vizualne nadahnutosti. Cilj mi je bio postići dinamičnu, suvremenu i jasnu koncepciju, u kojoj je odjeća u prvom planu, kao baza kolekcije, ali uz pažljivo integriran element onoga što posebno volim: snažnu, zaokruženu prezentaciju kroz sam show”, izjavio je dizajner.

Nova kolekcija, sastavljena od čak 60 lookova, polazi od jasne ideje ravnoteže između discipline i slobode. Izgrađena je na preciznoj konstrukciji i kroju, na disciplini koja oblikuje siluetu, ali bez gubitka lakoće, senzualnosti i slobode pokreta. U Severovu dizajnerskom jeziku odjeća nikada nije strogo zatvorena forma. Naprotiv, riječ je o komadima koji ostavljaju prostor interpretaciji, nošenju na različite načine i osobnom upisu žene koja ih bira. Upravo u tom odnosu između strukture i otvorenosti nastaje estetika kolekcije Arete.

Ovom kolekcijom Robert Sever još jednom potvrđuje svoj autorski rukopis, ali i sposobnost da ženstvenost, disciplinu kroja i suvremenu eleganciju prevede u vizualni jezik koji djeluje istovremeno intimno, moderno i snažno.

10.4.2026.
11:36
Hot.hr
Goran Čižmešija i Valerio Baranović
Robert SeverRevija
