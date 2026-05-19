Vozaču koji je pijan i bez dozvole ubio djevojku (22) na zebri u Zagrebu određen istražni zatvor

Vozaču koji je na zagrebačkim Sveticama u subotu pijan usmrtio 22-godišnju djevojku na pješačkom prijelazu i potom pobjegao sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja nedjela, izvijestilo je u utorak državno odvjetništvo.

Nakon policijske prijave tužiteljstvo je ispitalo uhićenog 30-godišnjeg vozača i protiv njega pokrenulo istragu zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu i nepružanja pomoći te zatražilo pritvor. Tužiteljstvo navodi da je 30-godišnjak 16. svibnja oko 23.20 sati pijan vozeći automobil Ulicom Donje Svetice, prevelikom brzinom prišao pješačkom prijelazu i naletio na pješakinju koja je zadobila ozljede opasne po život uslijed kojih je preminula.

Pritom je, kako sumnjaju, bio svjestan da je vozilom udario pješakinju te joj nanio ozljede, ali je pobjegao i stradaloj nije pružio pomoć, iako je to mogao učiniti. Osumnjičeni vozač u nedjelju ujutro predao se zagrebačkoj policiji, nakon čega je utvrđeno da mu je istekla vozačka dozvola te da je bio pod utjecajem alkohola.