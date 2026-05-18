Detalji nesreće: Vozač ubio pješakinju (22), pa došao u policiju - još je bio pijan

Djevojka (22) je poginula u subotu oko 23.20 sati kada je na nju naletio vozač koji, prema svjedocima, nije ni kočio, a nakon udarca je pobjegao s mjesta nesreće u zagrebačkim Sveticama. Policija je tražila vozača i u nedjelju je objavljeno kako je pronađen. Naknadno su objavili detalje.

Iz PU zagrebačke izvijestili su da je 31-godišnjak, iako mu je istekla vozačka dozvola, upravljao osobnim automobilom marke Škoda zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se Ulicom Donje Svetice u smjeru juga.

Približavajući se raskrižju s Nartskom ulicom kod obilježenog pješačkog prijelaza nije vozio sigurnosnom brzinom kako ne bi ugrozio svjedoke. Prednjim dijelom naletio je na 22-godišnju pješakinju koja se u tom trenutku kretala u smjeru istoka preko pješačkog prijelaza sa zapadnog nogostupa dolazeći vozaču s desne strane.

Djevojka preminula

U prometnoj nesreći pješakinja je smrtno stradala, a tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Promet vozila Ulicom Donje Svetice bio je u potpunosti obustavljen od 23.40 do 2.20 sati te se odvijao okolnim ulicama. Na mjesto događaja izašla je zamjenica Županijskog državnog odvjetništva koja je rukovodila očevidom prometne nesreće uz asistenciju policijskih službenika I. postaje prometne policije Zagreb.

Vozač je nakon nesreće pobjegao, a policija je uputila apel svjedocima da se jave. Međutim, u nedjelju ujutro vozač je sam došao u policiju gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje. Alkotestiran je te je imao 0,68 promila alkohola u organizmu te je nakon toga uhićen.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 31-godišnjaka biti će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu zbog postojanja sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. Kaznenog zakona nakon čega će biti predan pritvorskom nadzorniku.