Sharon Stone izgubila živce u Cannesu i usred govora održala bukvicu eliti: 'Spustite te proklete telefone'

Sharon Stone ponovno je privukla pažnju javnosti, ovoga puta ne filmskom ulogom, već emotivnim i neočekivano žestokim govorom na gala večeri održanoj tijekom Filmskog festivala u Cannesu. Holivudska zvijezda, poznata po ulogama u filmovima Basic Instinct i Casino, sudjelovala je na događaju u organizaciji Better World Fund, koja promiče umjetnost i kinematografiju u službi humanosti.

Govor o ženama, djeci i važnosti povezivanja

Tijekom večeri, čiji je cilj bio potaknuti razgovor o zaštiti žena i djece na globalnoj razini, Stone se okupljenima obratila vrlo osobnim tonom. U uvodu govora zahvalila je gostima na dolasku i naglasila važnost zajedničkog djelovanja.

„Nikad prije nije bilo važnije da ovo radimo, da štitimo žene i djecu na globalnoj razini”, poručila je glumica, podsjetivši kako je događaj pokrenut prije tri godine upravo s idejom povezivanja ljudi kroz umjetnost i solidarnost.

Foto: Ralph Metzger, Ralph Metzger/Alamy/Profimedia

No, kako je govor odmicao, atmosfera se promijenila. Vidno emotivna i u jednom trenutku nervozna, Stone je okupljene pozvala da se prisjete osnovne ljudske empatije i pokušaju se iskreno povezati s osobom pokraj sebe.

„Želim da im kažete – i da to zaista mislite – da vam je žao zbog stvari koje su ih povrijedile”, rekla je publici, objašnjavajući kako bol i nerazumijevanje ljude često pretvaraju u „uplašene, zlobne i usamljene osobe”.

Emotivan trenutak koji je promijenio ton večeri

Trenutak koji je obilježio večer dogodio se kada je primijetila da dio uzvanika pažnju više posvećuje mobitelima nego njezinim riječima. Tada je izgubila strpljenje i pred punom dvoranom uputila vrlo izravnu poruku.

„Spustite taj jebeni telefon. Ozbiljno mislim. Stavite te proklete mobitele na stol!”, poručila je, ne skrivajući frustraciju. Potom je nekoliko puta ponovila: „Spusti to. Spusti. Spusti”, obraćajući se pojedincima u publici.

Pozvala goste da se zagrle

Nakon toga pozvala je uzvanike da se okrenu jedni prema drugima, zagrljajem ili razgovorom pokušaju uspostaviti stvarnu ljudsku povezanost. „Okrenite se osobi pored sebe… zagrlite tog čovjeka”, rekla je, a snimka njezina istupa ubrzo je preplavila društvene mreže i izazvala brojne reakcije.

Inače, gala večer u Cannesu bila je rezervirana za ekskluzivno društvo – cijene ulaznica za događaj kretale su se od približno 1970 eura pa sve do čak 30.000 eura za VIP pristup, što dovoljno govori o ekskluzivnosti okupljanja koje je ove godine obilježio upravo nefiltrirani govor Sharon Stone.

