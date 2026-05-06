FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAPETA SITUACIJA /

Rusija je spremna za masovne osvetničke napade? Poslali upozorenje: 'Evakuirajte ljude'

Rusija je spremna za masovne osvetničke napade? Poslali upozorenje: 'Evakuirajte ljude'
×
Foto: Alexander NEMENOV/AFP/Profimedia

'Ministarstvo vanjskih poslova snažno poziva vlasti vaše zemlje da ovu izjavu tretiraju s najvećom odgovornošću i osiguraju pravovremenu evakuaciju osoblja diplomatskih i drugih predstavništava iz Kijeva'

6.5.2026.
22:47
Hina
Alexander NEMENOV/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u srijedu da je upozorilo diplomatske misije da odmah evakuiraju osoblje iz Kijeva u slučaju masovnog napada Moskve kao odgovora na svaki pokušaj Ukrajine da poremeti rusku proslavu Dana pobjede 9. svibnja.

Glasnogovornica Marija Zaharova pozvala je diplomate da poslušaju upozorenje Rusije u slučaju bilo kakvog ukrajinskog napada povezanog s vojnom paradom na Crvenom trgu.

"Ministarstvo vanjskih poslova snažno poziva vlasti vaše zemlje da ovu izjavu tretiraju s najvećom odgovornošću i osiguraju pravovremenu evakuaciju osoblja diplomatskih i drugih predstavništava iz Kijeva", rekla je Zaharova u videu objavljenom na Telegramu.

'Agresivne izjave' 

Dodala je da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na sastanku Europske političke zajednice u Armeniji dao "agresivne i prijeteće izjave" o prekidu proslave Dana pobjede. "Bilo je prisutno nekoliko zemalja Europske unije i nijedna od njih nije ukorila vođu kijevskog režima", rekla je Zaharova.

Zelenski je komentirao rusku najavu da se komemoracije iz sigurnosnih razloga smanjuju i održavaju bez vojne opreme. "To će biti prvi put u puno godina da si ne mogu priuštiti vojnu opremu i boje se da bi dronovi mogli preletjeti iznad Crvenog trga. To je znakovito", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Putin u strahu za život proglasio primirje. Vojni analitičar: 'Rusija ne može dobiti ovaj rat!'

RusijaUkrajinaDan PobjedeMarija Zaharova
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike