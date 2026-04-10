Panika u srcu Moskve, prijeti scenarij koji se nije dogodio 30 godina: 'To bi bio udar'

Ruske vlasti razmatraju ukidanje tradicionalnih Parada pobjede 9. svibnja u Moskvi i Sankt Peterburgu zbog zabrinutosti od ukrajinskog oružja dugog dometa, objavio je The Moscow Times u utorak, a prenio Kyiv Post.

Ne brine ih samo potencijalni napad - eventualno upozorenje, panika u gomili ili iznenadno pražnjenje Crvenog trga u srcu Moskve razotkrili bi ranjivost Kremlja i narušili imidž kontrole i reda koju nastoji projicirati.

"Zamislite da se čuje 'Parada, pozor!', a onda se proglasi raketna prijetnja. Što će se dogoditi na Trgu i oko njega? To će biti značajan udar u medijskom smislu, čak i ako ništa ne stigne", ocijenio je proruski vojni bloker Ilja Tumanov.

Kopneni dio probe naglo prekinut?

Glasine o mogućem otkazivanju dodatno su potaknula izvješća s početka mjeseca u kojima se ističe da je kopneni dio probe naglo prekinut 5. travnja, a vojnicima je stigla naredba da se do daljnjega vrate u svoje stalne baze.

Tumanov, koji tvrdi da je zračni dio već otkazan, pretpostavlja da bi se događaj mogao pomaknuti na drugi datum, kao što je bio slučaj 2020. tijekom pandemije koronavirusa. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov nije izravno odgovorio na upit o mogućim promjenama u organizaciji parade, već je samo naglasio da se "pripremaju za obilježavanja Dana pobjede".

Također se čini da je zabrinutost povezana sa sve većim rastom ukrajinskih dalekometnih udara. Nedavni podaci s bojišta ukazuju na to da se kampanja dronovima koju provodi Kijev proširila i po opsegu i dosegu. ABC News u ponedjeljak je tako izvijestio da su Ukrajinci u ožujku lansirali više borbenih dronova protiv Rusije nego obrnuto. To je prvi takav slučaj od početka sveobuhvatne invazije.

Parade znatno smanjene od početka rata

Podsjetimo, od početka rata u Ukrajini, ruske vlasti značajno su smanjile vojne parade u Moskvi. Tako je 2022. godine otkazan zračni dio, a količina kopnenog vojnog naoružanja naglo je pala u odnosu na prethodnu godinu.

Broj je 2023. godine smanjen je za još četvrtinu, a između ostalog nestali su tenkovi (osim tri T-34 iz razdoblja Drugog svjetskog rata) te ponovno nije bilo zrakoplova. Oni su se vratili iduće godine, ali bilo ih je svega 15. Jubilarna parada prošle godine bila je nešto opsežnija, ali je svejedno po broju ljudi i tehnike zaostajala za prijeratnom 2021. godinom.

Vojne parade u Moskvi povodom Dana pobjede održavaju se svake godine još od 1995. godine.

