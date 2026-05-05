Macron pustio glas: Zapjevao poznatu šansonu, armenski premijer se uhvatio bubnjeva

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pustio je glas i pokazao svoje pjevačke sposobnosti tijekom posjeta Armeniji. Uz pratnju armenskog premijera Nikole Pašinjana na bubnjevima, Macron je na državnom banketu zapjevao francusku šansonu "La Bohème" Charlesa Aznavoura, a sve je snimio i objavio francuski novinar.

Izvedbi se kasnije pridružio i armenski predsjednik, koji je svirao klavir jednom rukom uz bok pijanista.

Emmanuel Macron chante « la bohème » accompagné à la batterie par le premier ministre Nikol pachinyan. Dîner d’état à Erevan. La musique en amitié. pic.twitter.com/v5vacqZlVv — Agnès Vahramian (@AgnesVahramian) May 4, 2026

Svečana večera uslijedila je nakon sastanka gotovo 40 šefova država i vlada iz Europe u glavnom gradu Armenije. Dan ranije, na neformalnoj večeri Pašinjan je već iznenadio druge političare nastupom svog benda, piše Welt.

Sin armenskih imigranata rođen u Parizu, Aznavour je bio jedna od najvećih francuskih šansonijerskih zvijezda. Tijekom karijere skladao je preko 1300 pjesama i prodao više od 189 milijuna ploča diljem svijeta. Umro je 2018. u dobi od 94 godine.

