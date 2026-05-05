FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HIT SNIMKA /

Macron pustio glas: Zapjevao poznatu šansonu, armenski premijer se uhvatio bubnjeva

Macron pustio glas: Zapjevao poznatu šansonu, armenski premijer se uhvatio bubnjeva
×
Foto: Agnès Vahramian/X, screenshot

Izvedbi se kasnije pridružio i armenski predsjednik, koji je svirao klavir

5.5.2026.
10:15
Dunja Stanković
Agnès Vahramian/X, screenshot
VOYO logo
VOYO logo

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pustio je glas i pokazao svoje pjevačke sposobnosti tijekom posjeta Armeniji. Uz pratnju armenskog premijera Nikole Pašinjana na bubnjevima, Macron je na državnom banketu zapjevao francusku šansonu "La Bohème" Charlesa Aznavoura, a sve je snimio i objavio francuski novinar. 

Izvedbi se kasnije pridružio i armenski predsjednik, koji je svirao klavir jednom rukom uz bok pijanista. 

Svečana večera uslijedila je nakon sastanka gotovo 40 šefova država i vlada iz Europe u glavnom gradu Armenije. Dan ranije, na neformalnoj večeri Pašinjan je već iznenadio druge političare nastupom svog benda, piše Welt. 

Sin armenskih imigranata rođen u Parizu, Aznavour je bio jedna od najvećih francuskih šansonijerskih zvijezda. Tijekom karijere skladao je preko 1300 pjesama i prodao više od 189 milijuna ploča diljem svijeta. Umro je 2018. u dobi od 94 godine. 

POGLEDAJTE VIDEO: Sad je i objašnjeno zašto Macron izgleda kao da je ispao iz 'Top Guna'

Emmanuel MacronPjesmašansonaSnimkaArmenija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike