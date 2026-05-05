Policija traži nasilnike koji su pretukli mladića u Zadru: Teško je ozlijeđen

Skupina zasad nepoznatih muškaraca fizički je napala mladića (21) i teško ga ozlijedila u ponedjeljak navečer u Zadru.

Policija je objavila da je privela jednu osobu koja se dovodi u vezu s napadom i da traga za ostalima.

Sve se dogodilo u 21.45 sati na gradskom predjelu Poluotok. Pretučenom mladiću pomoć je pružena u Općoj bolnici Zadar gdje mu je okvalificirana teška tjelesna ozljeda.

"Odmah nakon zaprimljene dojave policija je započela s intenzivnim kriminalističkim istraživanjem te se trenutačno u prostorijama policije nalazi jedna muška osoba koja se dovodi u svezu s navedenim događajem", kažu u policiji.

Protiv nepoznatih počinitelja policija će podnijeti kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru, a u međuvremenu provodi izvide kako bi otkrila ostale počinitelje.

