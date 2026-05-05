FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JEDNOGA PRIVELI /

Policija traži nasilnike koji su pretukli mladića u Zadru: Teško je ozlijeđen

Policija traži nasilnike koji su pretukli mladića u Zadru: Teško je ozlijeđen
×
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Pretučenom mladiću pomoć je pružena u Općoj bolnici Zadar

5.5.2026.
14:46
Dunja Stanković
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Skupina zasad nepoznatih muškaraca fizički je napala mladića (21) i teško ga ozlijedila u ponedjeljak navečer u Zadru. 

Policija je objavila da je privela jednu osobu koja se dovodi u vezu s napadom i da traga za ostalima. 

Sve se dogodilo u 21.45 sati na gradskom predjelu Poluotok. Pretučenom mladiću pomoć je pružena u Općoj bolnici Zadar gdje mu je okvalificirana teška tjelesna ozljeda. 

"Odmah nakon zaprimljene dojave policija je započela s intenzivnim kriminalističkim istraživanjem te se trenutačno u prostorijama policije nalazi jedna muška osoba koja se dovodi u svezu s navedenim događajem", kažu u policiji. 

Protiv nepoznatih počinitelja policija će podnijeti kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru, a u međuvremenu provodi izvide kako bi otkrila ostale počinitelje.

POGLEDAJTE VIDEO: Helena Ančić o ocu nasilnika koji se javno ispričao: 'Hvala na isprici, ali...'

ZadarNapadFizicki NapadCrna KronikaPolicija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike