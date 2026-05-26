Dvoje ljudi utopilo se zbog opasne pojave u moru: Vlasti u Francuskoj izdale upozorenje

Toplo vrijeme i neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine diljem Francuske privukle su brojne građane na obalu Gironde, unatoč opasnim uvjetima na moru. Dvoje plivača poginulo je u odvojenim slučajevima nakon što ih je povukla takozvana rip struja pa su vlasti izdale upozorenje na jake struje i plimne valove duž obale na jugozapadu zemlje.

Pedesetogodišnja Njemica utopila se u nedjelju kod obale Lège-Cap-Ferreta. Nedaleko od tamo, u Lacanauu, poginuo je 60-godišnji muškarac, prenosi Euronews.

Hitne službe su od petka na tom području spasile 31 osobu iz more. Lokalne vlasti pozvale u posjetitelje plaže na "maksimalan oprez".

#Baïnes🌊| Les journées du samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 mai sont classées à risque élevé pour les courants de baïnes sur le littoral en #Gironde



⚠️ La préfète Sophie BROCAS appelle les personnes qui fréquentent les plages à la plus grande vigilance.



— Préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) May 23, 2026

Opasno i za iskusne plivače

Upozoravaju na rapide - uske, ali nevjerojatno snažne vodene struje koje se povlače od obale prema otvorenom moru.

Nastaju kada valovi, koji se lome, guraju velike količine vode na plažu, koja se zatim spaja i vraća u ocean kroz koncentriranu struju.

Valovi mogu biti jaki i opasni čak i za iskusne plivače jer ljude mogu brzo odvući od obale.

Da stvar bude gora, struju je teško uočiti jer ponekad izgleda kao mirniji ili tamniji dio vode između valova.

Vlasti su napomenule plivačima da ne plivaju protiv struje ako se nađu usred nje. Umjesto toga, savjetuju im da se kreću paralelno s obalom dok ne izađu iz struje i vrate se na plaži.