Otopila 20 kilograma uz injekcije, no kilogrami su se vratili: 'Problem je riješila operacija'

Pamela Phillips (42) godinama se borila s prekomjernom težinom i jo-jo efektom, a kada su se na tržištu pojavile injekcije za mršavljenje, vjerovala je da je pronašla rješenje. Iako je u kratkom roku izgubila značajan broj kilograma, čim ih je prestala koristiti zbog visoke cijene, kilogrami su se vratili. Njezina priča otvara važno pitanje o dugoročnoj učinkovitosti popularnih lijekova za mršavljenje.

Pamela, wellness koordinatorica iz Wolverhamptona, opisala je kako se s težinom borila još od tinejdžerskih dana, isprobavajući brojne dijete. Svake bi godine prolazila kroz isti ciklus: ljeti bi izgubila oko 25 kilograma, no zimi bi se, zbog smanjene aktivnosti, sve vratilo. Nakon rođenja kćeri 2010. godine, njezina je težina dosegnula vrhunac od 143 kilograma.

"S prvom dijetom, programom Weight Watchers, započela sam s 15 godina jer sam se osjećala krupnijom od svojih vršnjaka, ali kilogrami bi se uvijek vratili", ispričala je. Tijekom studija i u dvadesetima isprobala je sve popularne dijete, no bez trajnog uspjeha.

Injekcije za mršavljenje kao skupo i kratkoročno rješenje

Početkom 2022. godine, s težinom od 132 kilograma, odlučila je isprobati injekcije za mršavljenje. Lijek je dobivala privatnim receptom, a mjesečna terapija koštala ju je oko 200 eura. U samo tri mjeseca izgubila je 19 kilograma. Međutim, financijska situacija se pogoršala i morala je odustati od terapije.

"Injekcije su mi pomogle da smršavim, ali bile su skupe. Kada postane financijski teško, odričete se luksuza, a kilogrami su se jednostavno vratili", rekla je. Nadala se da će uspjeti održati težinu, no apetit joj se vratio, a s njim i stare navike grickanja. Do listopada iste godine vratila se na početnu težinu, piše Mirror.

Problem povratka kilograma je česta pojava

Pamelino iskustvo nije usamljen slučaj. Stručnjaci sve više upozoravaju da je pretilost kronična bolest koja zahtijeva dugotrajno liječenje. Lijekovi djeluju tako da suzbijaju apetit i smanjuju takozvanu "prehrambenu buku", odnosno stalno razmišljanje o hrani. Kada pacijent prestane uzimati lijek, ti se osjećaji vraćaju.

Studije potvrđuju da mnogi korisnici vrate značajan dio izgubljene težine nakon prestanka terapije. Zbog toga se pretilost sve više promatra kao stanje slično visokom krvnom tlaku, koje zahtijeva kontinuirano liječenje, potencijalno doživotno.

Barijatrijska kirurgija kao prekretnica

Početkom 2023. godine Pamelini problemi s leđima, uzrokovani trima prolabiranim diskovima, postali su neizdrživi i zahtijevali su operaciju. Međutim, liječnici su joj rekli da je operacija previše rizična zbog njezine težine i da mora hitno smršavjeti.

Tada se odlučila za barijatrijsku kirurgiju. U svibnju 2023. podvrgnuta je operaciji želučanog rukavca (sleeve gastrektomija). U mjesecima koji su uslijedili, njezina težina pala je sa 130 na 70 kilograma. Tri godine kasnije, zahvaljujući promijenjenim životnim navikama, uspješno održava novu težinu.

"Liječnici su mi rekli da moram brzo smršavjeti zbog operacije leđa, i tada sam počela istraživati barijatrijsku kirurgiju. Otkako sam smršavjela, osjećam se bolje, zdravije i mlađe", izjavila je Pamela. "Da nije bilo te operacije, još uvijek bih bila zarobljena u istom krugu. Injekcije su djelovale trenutno, ali nisu riješile moj dugoročni problem."

Iako i dalje mora paziti na prehranu, Pamela kaže da jede sve, samo u manjim porcijama. Njezina priča ističe složenost borbe s pretilošću i pokazuje da rješenja koja djeluju kratkoročno nisu uvijek i trajna. "Sada imam novu žeđ za životom i sve se čini uzbudljivim", zaključila je.

