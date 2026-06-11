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Vozač (75) išao pretjecati bicikl u Dalmaciji i zakačio ga: Slovenac (67) preminuo u bolnici

Vozač (75) išao pretjecati bicikl u Dalmaciji i zakačio ga: Slovenac (67) preminuo u bolnici
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Foto: Shutterstock/Ilustracija

Policija je utvrdila i da biciklist u trenutku nesreće nije nosio zaštitnu kacigu

11.6.2026.
9:34
Jaga Komazec
Shutterstock/Ilustracija
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U srijedu, 10. lipnja oko 8.50 sati, na lokalnoj cesti između Murtera i Betine dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovali automobil i električni bicikl. Na mjesto događaja odmah su upućene žurne službe, a teško ozlijeđeni biciklist hitno je prevezen u Opću bolnicu Šibenik.

Unatoč pruženoj medicinskoj pomoći, državljanin Slovenije (67) preminuo je od zadobivenih ozljeda.

Očevidom je utvrđeno da je do nesreće došlo kada je vozač (75) šibenskih registarskih oznaka, krećući se iz smjera Jezera prema Betini nakon izlaska iz desnog zavoja na ravni dio kolnika započeo pretjecanje električnog bicikla koji se kretao ispred njega u istom smjeru.

Tijekom pretjecanja, preko središnje uzdužne isprekidane crte, došlo je do naleta prednje bočne strane automobila na stražnji dio električnog bicikla. Od siline udara biciklist je zadobio teške ozljede.

Policija je utvrdila i da biciklist u trenutku nesreće nije nosio zaštitnu kacigu.

Zbog provođenja očevida i osiguranja mjesta nesreće promet na toj dionici ceste bio je privremeno u potpunosti obustavljen. Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti ove tragične prometne nesreće.

 

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