Ivica Skoko za Net.hr: 'Tržište i globalna situacija su stavili modu na kušnju'

Kada se priča o modi u Hrvatskoj, jedno od prvih imena koje se nameće je Ivica Skoko. Proslavljeni domaći dizajner sa svojom je karijerom započeo prije gotovo 30 godina, a sada mu je pripala čast da Hrvatsku predstavlja i na velikoj modnoj regionalnoj manifestaciji - Modni mostovi Balkana.

Koliko je uzbuđen oko eventa, ne krije, no za Net.hr ističe i kako mu nedostaju modne manifestacije u Hrvatskoj. Naime, kada je on započinjao sa svojom modnom karijerom, u Hrvatskoj su postojala čak tri velika modna festivala koja su na scenu redovito plasirala nova dizajnerska imena i time bogatila čitavu našu modnu scenu. Ipak, svojim radom, profesionalizmom i susretljivošću Skoko i dalje podržava i motivira nove nade te se nada kako će ipak doći vrijeme kada će i oni osjetiti isti vjetar u leđa koji će ih ohrabriti na njihovom putu.

Foto: Zvonimir Ferina

Na ovogodišnjem Festivalu mode zemalja Balkana i regije bit ćete jedini hrvatski predstavnik - što ta uloga "predstavnika Hrvatske" za vas znači?

Velika mi je čast što ću predstavljati svoju zemlju na tako velikom i značajnom festivalu mode. Drago mi je da su organizatori prepoznali moj dugogodišnji rad, ne samo u Hrvatskoj nego i u cijeloj regiji te odlučili da upravo ja zadovoljavam sve uvjete da budem predstavnik Hrvatske. Jako mi znači već sam taj osjećaj predstavljanja svoje zemlje, ali i velika odgovornost koju to nosi.

Ove godine svaki dizajner svojom će kreacijom predstaviti Crnu Goru. Koji dio Crne Gore ćete uzeti kao inspiraciju i kako je planirate razraditi?Kako uopće izgleda taj kreativni put stvaranja haljine?

Ove godine Crna Gora slavi 20 godina neovisnosti i priznanja kao republika, pa su organizatori izrazili želju da izradimo jednu kreaciju inspiriranu tom predivnom zemljom. Rado sam prihvatio i na taj način čestitati na tako važnoj obljetnici i proslavi. Inspiraciju sam pronašao u zastavi Republike Crne Gore. Izradit ću glamuroznu kreaciju crvene boje sa zlatnim detaljima. Sve te kreacije, kako moja tako i mojih kolega predstavnika drugih zemalja sudionica, bit će izložene i pretvorene u prekrasnu izložbu koju će svatko tko želi moći posjetiti i pogledati. Na taj će način i kroz modu biti obilježen taj događaj.

Sama revija bit će održana 25. 5. 2026. u Podgorici, na glavnom trgu, tako da će velik broj ljudi, novinara i predstavnika drugih zemalja moći uživo vidjeti i prisustvovati samom festivalu Modni mostovi Balkana.

Je li vam, kao kreativcu, lakše kada imate zadanu temu (kao što sada imate cilj predstaviti Crnu Goru) ili kada imate potpunu slobodu? Osim haljine inspirirane Crnom Gorom, predstavljate i vlastitu kolekciju. Koja će vam biti nit vodilja pri stvaranju tih djela?

Već 29 godina radim ovaj posao koji obožavam, pa naravno da, kao i svaki umjetnik, uživam u kreativnoj slobodi, ali volim i raditi kada je tema zadana - i to je posebno stvaralačko zadovoljstvo. Kolekcija s kojom ću se predstaviti nema zadanu temu, na njoj se uvelike radi i jedva čekam njezino predstavljanje. Bit će jako zanimljiv styling koji zajedno sa mnom potpisuje i Slađana Divjak. Imat će posebnu poruku i značenje, no neću još sve otkrivati…

Kakva je percepcija hrvatskih dizajnera na svjetskoj sceni?

Hrvatski dizajneri su jako cijenjeni u regiji, pa i u svijetu. Mogu to reći i za sebe jer vidim koliko se stilisti i influenceri iz cijelog svijeta, posebno iz regije, javljaju putem društvenih mreža za razne suradnje. Smatram da imamo odlične dizajnere i iznimno cijenim rad i trud svojih kolega. Mislim da smo u regiji definitivno prepoznati i vodeći.

U vrijeme kada ste vi počinjali graditi ozbiljniju modnu karijeru, u Hrvatskoj su postojane brojne modne revije koje su bile odskočna daska mladim umjetnicima. Nedostaju li vam takve modne manifestacije?

Kad sam ja počinjao, zaista je bilo puno lakše nego danas. Bilo je više modnih događanja i samostalnih revija. Za vrijeme studiranja puno se toga nudilo nama mladim dizajnerima. Sjećam se, moja prva revija bila je s 18 godina, u klubu Lapidarij, kada sam bio prva godina fakulteta. Na toj reviji bila je pokojna Ana Lendvaj, koja je prva pisala o meni nakon revije i predvidjela mi blistavu karijeru - i eto, bila je u pravu.

Uz revije postoje i društvene mreže koje nam danas jako znače jer omogućuju bržu komunikaciju. Klijenti brže dolaze do informacija i općenito imaju bolji uvid u sve. Bez obzira na sve platforme koje danas imamo, ja svake godine organiziram samostalnu reviju i snimanja kampanja za nadolazeće sezone.

Koji su, prema vašem mišljenju, glavni razlozi zbog kojih u Hrvatskoj više nema velikih modnih događanja?

Jako mi je žao što Hrvatska trenutno nema nijednu veliku modnu manifestaciju, a nekada smo bili vodeći i po tom pitanju. Puno mladih dizajnera i studenata javlja mi se s raznim pitanjima, a mnogi su svoje diplomske radove temeljili upravo na mom radu i iskustvu. U razgovoru s njima vidim da im nije lako i da je tržište, kao i globalna situacija, modu uvelike stavilo na kušnju. Zahvalan sam što sam uspio opstati sve ove godine i što se moj rad i dalje prepoznaje - veliko hvala mojim klijenticama.

Sretan sam i zbog uspjeha svojih kolega. Imamo i mlade, nove snage pune talenta i nikako ih ne smijemo zanemariti - trebamo im biti poticaj i podrška. Također bih spomenuo i Fashion.hr, čiji sam dio bio od samih početaka te godinama nastupao iz sezone u sezonu i radio prekrasne revije u suradnji s njima, koje i danas rado pogledam na YouTubeu.

Dok ste vi imali priliku predstaviti se na takvim revijama, mladi dizajneri danas se promoviraju preko društvenih mreža. Što mislite - jesu li u boljoj ili lošijoj poziciji?

Danas su moji afiniteti nešto drugačiji, pa me posebno vesele samostalne revije. Nadam se da će, uz nastup u Crnoj Gori, ove godine biti i revija u Hrvatskoj te snimanje kampanje. Iduće godine slavim 30 godina svoje karijere i već sada najavljujem veliki spektakl.

Pohvalio bih i mladu modnu manifestaciju Moderna u Zadru, kojoj ću svakako biti podrška. Mislim da je jedan od glavnih razloga gašenja modnih platformi financijske prirode. Što se tiče dizajnera, želje i kvalitete ima i za dvije velike modne manifestacije - šteta, jer su nekada postojale čak tri. Nadam se da će se i po tom pitanju nešto promijeniti i da dolaze bolja vremena.

