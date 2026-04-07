Lokomotiva u Gradskom vrtu uzela samo bod, Čaić spasio Vukovar

U pretposljednjem susretu 28. kola SHNL-a nije bilo pobjednika, na osječkom su Gradskom vrtu nogometaši Vukovara 1991 i Lokomotive remizirali 1-1 (0-0).

Lokomotiva je povela početkom drugog poluvremena, u 51. minuti je Leon Belcar bio strijelac za 1-0. U 69. minuti Vukovarci su došli do izjednačenja i jednog boda, a pogodak je postigao Vito Čaić.

Obje su momčadi ostale na svojim pozicijama na ljestvici, Lokomotiva je osma, a Vukovar 1991 posljednji. Vukovaru 1991 današnji suparnik bježi i dalje za deset bodova, dok pretposljednji Osijek ima četiri boda više od Vukovara 1991.

Prvo poluvrijeme je bilo vrlo slabo s obje strane, pogotovo sam početak susreta. Lokomotiva je izgledala nešto angažiranije na travnjaku, ali veliku su šanse bile prava rijetkost.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Možda bi se moglo tek izdvojiti dalekometni pokušaj igrača Lokomotive Vešovića u 23. minuti, dok su se strasti razbuktale u 35. minuti kada je Vukovar 1991 postigao pogodak. Strijelac je bio Gonzalez, ali je gol poništen zbog zaleđa.

Najbolja šansa u prvom dijelu stvorena je na samom njegovom kraju, u 45. minuti. Dobro je pucao domaći napadač Puljić, ali je jednako tako reagirao golman Lokomotive Posavec.

Na samom početku drugog poluvremena Lokomotiva je povela. Bljesnuo je gostujući kontranapad, a Belcar je s vrha šesnaesterca precizno pogodio za 1-0 Lokomotive. Uslijedilo je potom opet razdoblje rascjepkane igre bez pravih akcija i prilika, a onda je domaći sastav izjednačio u 69. minuti.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nakon lijepe i precizne akcije Čabrajić je asistirao, a Čaić je glavom pogodio za izjednačenje na 1-1. Odmah nakon toga, u 73. minuti, još se jednom u šansi našao Puljić, ali potpuni se preokret u tom trenutku nije dogodio.

I sama završnica je bila mirna, minute su prolazile bez pravih prilika i sastavi su na kraju podijelili bodovni plijen.

Posljednja utakmica 28. kola na rasporedu je ovog utorka od 18.45 sati, a u Puli igraju Istra 1961 - Hajduk.

Prva utakmica ovog kola odigrana je u petak, a Varaždin i Gorica su remizirali 1-1. U subotu je Dinamo na maksimirskom stadionu svladao Osijek s čak 7-0, dok je Rijeka uz dva pogotka Tonija Fruka slavila s 2-0 u Koprivnici protiv Slaven Belupa.

Standings provided by Sofascore

