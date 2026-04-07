Kovačević otkrio plan za prolazak u finale: 'Siguran sam da će nam pripremiti iznenađenja'

Trener Dinama Mario Kovačević najavio je dvoboj s Goricom u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa.

Utakmica Dinama i Gorice na rasporedu je u srijedu u Velikoj Gorici s početkom u 18.30.

"Želimo ovako nastaviti. Naravno da je ovo vrlo važna utakmica, osobito jer se igra samo jedna. Nema razloga da budemo zabrinuti iako je Gorica jako kvalitetna. Znamo kako je Rijeka prošla tamo prije dva tjedna", rekao je Kovačević na početku pa se osvrnuo na zdravstveno stanje u svlačionici:

"U odnosu na Osijek ostaje sve isto. Nema Livakovića, Varele i Vinlofa pa neće konkurirati, a svi ostali su spremni. Nećemo puno mijenjati, od prve minute idemo po prolaz."

Potom je komentirao i utakmicu protiv Gorice na početku prvenstva, kada je momčad Marija Carevića iznenadila Plave.

"Već sam rekao, jako cijenim Goricu. Igraju dobro i imaju kvalitetne igrače, na što moramo posebno pripaziti. Ipak, vjerujem u svoje igrače. Iz utakmice u utakmicu pokazujemo napredak i želja nam je to potvrditi i sutra. Uz podršku naših navijača, kojih će sigurno biti u velikom broju, vjerujem da će puno toga ovisiti o nama. Ako se dobro pripremimo i budemo znali kako odgovoriti na njihove kvalitete, od prve minute idemo po prolaz."

"Cijenim kolegu Carevića i siguran sam da će pripremiti određena iznenađenja. Mi nastojimo prepoznati takve situacije na vrijeme i pripremiti igrače za sve scenarije. Njima je ovo povijesna prilika za ulazak u finale Kupa i sigurno će dati sve od sebe. No i kod naših igrača vidim veliku želju za finalom. To pokazujemo u posljednjim utakmicama, a najvažnije je to potvrditi na terenu", zaključio je.

