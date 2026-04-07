Velika utakmica u Puli: Pogledajte sastave Istre i Hajduka

28. kolo SHNL-a 0 Istra 1961 : 0 Hajduk

Sastavi

Istra: Kolić - Heister, Miettinen, Nasraoui, Kadušić - Štulac, Radošević - Rozić, Maurić, Frederiksen - Prevljak

Hajduk: Silić - Melnjak, Šarlija, Marešić, Sigur - Krovinović, Pajaziti - Šego, Pukštas, Brajković - Livaja

Uživo

- Stigli su sastavi.

Najava

Nogometaši Istre 1961 i Hajduka međusobnim dvobojem zatvaraju 28. kolo SHNL-a koje je počelo još u petak, ali je imalo stanku zbog Uskrsa. Obje momčadi traže treću pobjedu u nizu...

Hajduk je magnet gdje god igrao pa nema sumnje da će i tribine Alda Drosine u Puli biti ispunjene. Istra se uspjela izvući iz rezultatske krize i napokon povezati dvije pobjede i sad žele nastaviti u istom ritmu i na isti pobjednički način. Nakon razdoblja slabijih nastupa i poraza, Istra je prvo slavila na Rujevici protiv Rijeke zahvaljujući dvama brzim golovima, a zatim je u prošlom kolu s 2-1 bila bolja od Varaždina.

Splićani su nakon poraza od Dinama na Poljudu 3-1 spojili dvije dobre utakmice, svladali su Lokomotivu s 2-1 i zatim vrlo visoko posljednjeplasirani Vukovar sa 6-0. No, situacija za Bijele je jasna k'o dan. Hajduk je čvrsto drugi u poretku, za Dinamom kasni 13 bodova i teško je očekivati da će ga dostići, a prednost nad Rijekom je 12 bodova i također je teško očekivati da će tu prednost ispustiti. Istra je pak na petoj poziciji s 38 osvojenih bodova i ako eventualno pobjedi Hajduk, preskočit će Varaždin na četvrtoj poziciji.

Za Net.hr ovu je utakmicu najavio Zoran Vulić, a taj razgovor sa Silvijom Maksanom možete pročitati OVDJE.

