Nekad top model, danas uz optuženog muža na sudu: Ovako je izgledala na vrhuncu slave

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy ponovno se našao na sudu u Pariz, gdje traje žalbeni postupak u jednom od najvećih političkih skandala posljednjih godina. No, posebnu pažnju okupljenih i medija ovog je puta privukla njegova supruga, Carla Bruni, nekadašnji slavni top model.

Elegantna i smirena, Bruni je stigla na ročište uz supruga, pružajući mu podršku u trenutku kada se suočava s teškim optužbama. Bivšeg predsjednika tereti se da je tijekom kampanje 2007. godine primio ilegalna financijska sredstva iz Libije, navodno povezana s Gaddafijevim režimom.

Sud je u ranijem postupku već proglasio Sarkozyja krivim za sudjelovanje u zavjeri prikrivanja ilegalnog financiranja kampanje te mu izrekao kaznu od pet godina zatvora, na što je on uložio žalbu i nastavlja negirati krivnju.

Uz Sarkozyja su, osim supruge, prisutni i njegovi odvjetnici te bliski suradnici. I dok pravna bitka traje, prizori Carle Bruni uz supruga jasno pokazuju da bivši predsjednik u ovom teškom razdoblju ipak nije sam.

Kako se kroz godine mjenjala Carla Bruni pogledajte u galeriji...