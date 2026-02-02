Eksplozija u tvornici u Virovitici: Radnici opečeni po licu, rukama i šakama

U eksploziji koja se dogodila u ponedjeljak oko devet sati u pogonu virovitičke tvrtke Dravacel pet muškaraca je opečeno po licu, a neki i po rukama, svi su zaprimljeni u Objedinjeni hitni bolnički prijem virovitičke bolnice, potvrđeno je Hini iz bolnice.

Svi ozlijeđeni opečeni su po licu, kod dvojice su utvrđene i opekline ruku i šaka. Nakon liječničke obrade hospitalizirani su u Službi kirurških djelatnosti.

Po trenutačnim informacijama, kod nijednog pacijenta nema indikacija za intenzivno liječenje.

Utvrđuju se sve okolnosti

Više informacija očekuje se nakon što se utvrde okolnosti događaja i zdravstveno stanje ozlijeđenih, izvijestili su iz bolnice.

Eksplozija u proizvodnom pogonu tvrtke Dravacel dogodila se u ponedjeljak oko devet sati, a gradonačelnik Ivica Kirin rekao je kako je do nje došlo na jednom od strojeva.

