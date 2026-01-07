FREEMAIL
SANJKANJE I DELICIJE /

Zimska čarolija u Baranji: 'Ljudi najviše dolaze dobro pojesti i popiti, a priroda je fantastična'

U Baranji danas nije padao snijeg, ali niska temperatura sačuvala je dvadesetak centimetara bijelog pokrivača pa su mnogi uživali u zimskoj idili. A mi smo uživali i u zanimljivoj turističkoj turi – landranja ili bezbrižnog skitanja snježnom Baranjom.

7.1.2026.
9:18
Bojan Uranjek
Rtl Danas
U Baranji pokrivenoj snijegom, prava zimska idila, a kroz snijeg, korak po korak šetnja okupljenih na zimskom landranju Baranjom.

„Ljudi najviše dolaze u Baranju dobro pojesti i popiti, a priroda je fantastična.“ kaže Mislav Matišić, organizator Landranja Baranjom.

„Privukao me je snijeg koji obožavam i luda sam za njim.“ kaže Ankica iz Zlatne Grede.

„Osim lijepe prirode, nakon blagdana malo rekreacije – ne škodi.“ kaže Mirjana iz Osijeka.

Ne škodi ni uspon strmim usječenim planinskim putevima koje ovdje zovu surducima, a u kojima su i u planini udubljeni vinski podrumi ili gatori.

„Došao sam vidjeti kako je ovdje zimi sada i s ekipom je uvijek veselije.“ kaže Ferenc iz Batine.

„Tko god nije iskusio, mora iskusiti.“ poručuje Mario iz Slatine.

Pogled s vidikovca

Treba vidjeti i jedinstven pogled s vidikovca na vrhu Banskog brda.

„Sela Draž, Gajić, stari Dunav, plaža u Dražu, čuvena, neki je zovu baranjski Maldivi.“ govori pokazujući Mislav Matišić.

Padine planine izazovan su teren i za vožnju kvadova, a strme planinske staze odlične su za sanjkanje.

Neke su privlačili bajkoviti snježni prizori, a neke zimske radosti. Svatko je uživao na svoj način.

„Evo uživamo na snijegu i u baranjskim specijalitetima.“ kaže Slobodan iz Darde.

A među specijalitetima je i na izletima uvijek dobrodošla domaća kobasica.

Landranje je bilo i najbolji uvod u zimske turističke manifestacije koje slijede u Baranji.

„Vinceška, otvoreni podrumi, druženje s tamburašima, tu je i Winter wine and walk Baranja koji će biti isti po ovome brdu do Baranjskih buša, Petaračkih buša koje padaju ove godine na Valentinovo.“ kaže Mislav Matišić.

Zato je najbolji poziv u Baranju poruka – volim te, napisana u snijegu i pozdrav dobro raspoložene ekipe s landranja. 

