Debeli minusi otežavaju rad: 'Ovo nam se događa prvi put nakon deset godina...'

Debeli minusi ne stvaraju probleme samo građanima već i zimskim službama. Koliko otežava hladnoća rad službama pojasnio je ravnatelj Županijske uprave za ceste Varaždinske županije Tomislav Osonjački.

"Nakon desetak godina prvi put da su temperature ispod minus 10, što dodatno otežava rad zimske službe. S obzirom na to da sol na neki način i ispod minus sedam ne djeluje, tako da je to dodatni problem.

Sve službe bile su vani zadnjih 48 sati s gotovo 60 ekipa i dobrim dijelom je sve očišćeno. Najbitnija je prohodnost i naše ceste su sve prohodne, uz naravno, zimske uvjete i molbu građanima i sugestiju ako još niste promijenite gume jer samo korištenje zimskih guma donosi sigurnost u ovim uvjetima na cestama", rekao je Osonjački.

Problem s nedostatkom soli

Njihova služba raspolože sa 60 ekipa i u trećem, maksimalnom, stupanju su pripravnosti. "S obzirom na naših gotovo tisuću kilometara cesta na području Varaždinske županije ima sigurno problematičnih dionica. Dobar dio županije je brdski prigorje na području grada Ivanca. I onda tu dodatno posvetimo pažnju.

Ljudi zovu, sugeriraju, a stručne službe izlaze van u suradnji s policijom i s inspekcijom te se rješava. Opet, ponavljam, sukladno uvjetima i sukladno tome da se nalazimo u siječnju i da je to na neki način normalna situacija", poručuje Osonjački.

Potrošili su do sada gotovo 2000 tona soli, što je skoro kao prošlo cijelu zimu. "Konstantno sol dopremamo uglavnom iz Rijeke. Sad je bio jedan problem za cijelu kontinentalnu Hrvatsku jer je bilo više od jednog dana zatvoren promet za tegljače i kamione do Rijeke. Sad je ponovo otvoreno pa su dodatne količine već stigle. I solit će se dalje, naravno, uz pravilnik koji na neki način sugerira malo i ekologije, ali one problematičnije dionice će se sigurno posoliti dovoljno", poručuje Osonjački.