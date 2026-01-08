Cindrić otkrio plan za Njemačku: 'Nikad to nismo imali...'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

TEŽAK ISPIT /

Hrvatska rukometna reprezentacija u petak navečer igra protiv Njemačke pripremnu utakmicu uoči puta na Europsko prvenstvo.

Svi su u reprezentaciji svjesni da je Njemačka vrlo težak protivnik, a u najavi utakmice Luka Cindrić je podijelio svoja razmišljanja.

"Nikad nismo imali ovako teškog prvotivnika prije prvenstva. Bit će zanimljivo vidjeti kako ćemo odigrati protiv Nijemaca. oni su jedana od najboljih europskih ekipa i tu utakmicu mi moramo odigrati kao da je prvenstvo", otkrio je Cindrić plan za Njemačku.