FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŽAK ISPIT /

Cindrić otkrio plan za Njemačku: 'Nikad to nismo imali...'

Hrvatska rukometna reprezentacija u petak navečer igra protiv Njemačke pripremnu utakmicu uoči puta na Europsko prvenstvo.

Svi su u reprezentaciji svjesni da je Njemačka vrlo težak protivnik, a u najavi utakmice Luka Cindrić  je podijelio svoja razmišljanja. 

"Nikad nismo imali ovako teškog prvotivnika prije prvenstva. Bit će zanimljivo vidjeti kako ćemo odigrati protiv Nijemaca. oni su jedana od najboljih europskih ekipa i tu utakmicu mi moramo odigrati kao da je prvenstvo", otkrio je Cindrić plan za Njemačku.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
8.1.2026.
19:48
M.G.
Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Luka Cindrić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx