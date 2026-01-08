Dugačko i žestoko rivalstvo koje je donijelo spektakularne prizore: Ovako su izgledali okršaji Hrvatske i Njemačke

Uoči prve od dvije pripremne utakmice za Europsko prvenstvo, koju Hrvatska i Njemačka igraju 8. siječnja 2026. u zagrebačkoj Areni, prisjećamo se velikog rivalstva koje traje više od dva desetljeća. Rukometni dvoboji ovih dviju reprezentacija odavno su prerasli okvire obične sportske utakmice.

Svaki njihov susret, bilo na Olimpijskim igrama, svjetskim ili europskim prvenstvima, nosi sa sobom poseban naboj, dramu i neizvjesnost koja gledatelje drži prikovanima za ekrane, a ovaj najnovji okršaj s njemačkom gledajte u subotu s početkom u 20.30 na RTL televiziji i platformi Voyo.

U galeriji se prisjetite kako su izgledali naši prijašnji susreti s Nijemcima.