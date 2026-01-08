FREEMAIL
RUKOMETNI KLASIK /

Dugačko i žestoko rivalstvo koje je donijelo spektakularne prizore: Ovako su izgledali okršaji Hrvatske i Njemačke

Foto: Philippe Desmazes/afp/profimedia
Rukometni dvoboji između Hrvatske i Njemačke odavno su prerasli okvire obične sportske utakmice. Svaki njihov susret, bilo na Olimpijskim igrama, svjetskim ili europskim prvenstvima, nosi sa sobom poseban naboj, dramu i neizvjesnost koja gledatelje drži prikovanima za ekrane.
1 /22
Uoči prve od dvije pripremne utakmice za Europsko prvenstvo, koju Hrvatska i Njemačka igraju 8. siječnja 2026. u zagrebačkoj Areni, prisjećamo se velikog rivalstva koje traje više od dva desetljeća. Rukometni dvoboji ovih dviju reprezentacija odavno su prerasli okvire obične sportske utakmice.

Svaki njihov susret, bilo na Olimpijskim igrama, svjetskim ili europskim prvenstvima, nosi sa sobom poseban naboj, dramu i neizvjesnost koja gledatelje drži prikovanima za ekrane, a ovaj najnovji okršaj s njemačkom gledajte u subotu s početkom u 20.30 na RTL televiziji i platformi Voyo.

U galeriji se prisjetite kako su izgledali naši prijašnji susreti s Nijemcima.

8.1.2026.
17:33
M.G.
Philippe Desmazes/afp/profimedia
Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaNjemačka
