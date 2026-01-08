FREEMAIL
ZBOG LEDA /

Branko (84) završio na Traumi i slomio ruku, ali njegova izjava je sve: 'Išao sam na fitness...'

Hrvatska je pod snijegom i ledom. Debeli minusi diljem zemlje - temperature su padale i do minus 21, neka mjesta u Lici su odsječena, a kod Knina je 700 ljudi bez struje. Gužve u zagrebačkoj Traumi. 

'To su 24 hospitalizacije do ponoći. Od toga je bilo devet operacija, znači ostalo je još šest za operaciju plus ovi što dolaze od ponoći', kaže kirurg u Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice Slaven Babić

Među današnjim pacijentima je i 84-godišnjak. 'Jutros sam išao na fitness u Cvjetno naselje, inače idem tamo svaki dan, i na autobusnoj stanici ispred Ministarstva sam naišao na led, obje noge su mi izletile, pao sam, dočekao se na lijevu ruku i epilog svega je da sam ju slomio', prokomentirao je Branko Šošić iz Zagreba. Više pogledajte u prilogu 

8.1.2026.
19:20
Kristina Čirjak
LedSnijegOzljede
