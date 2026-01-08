Njemačka je u potpunosti nabrijala Hrvatsku

Hrvatska večeras od 20:30 igra svoju 18. međusobnu utakmicu s Njemačkom. U prijašnjih 17 naši su reprezentativci slavili u 11 susreta, dok je pet otišlo na stranu Njemačke, uključujući i tri prijašnje prijateljske utakmice.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Savršeni protivnik

Iako je riječ "samo” o prijateljskoj utakmici, značaj eventualne pobjede za moral naših reprezentativaca uoči Europskog prvenstva je ogroman. To pokazuju i izjave Josipa Šimića i Mateja Mandića, koji su objasnili kakvu utakmicu očekuju i na ćemu se radilo.

"Ja mislim da za ovo kratko vrijeme jako dobro funkcioniramo, stvarno smo bolji što se tiče tempa unaprijed, tu sam se iznenadio da smo jako puno napredovali", poručio je Šimić. Njegov kolega iz reprezentacije je pak objasnio što očekuju od utakmice s Njemačkom.

SVE O HRVATSKOJ RUKOMETNOJ REPREZENTACIJI ČITAJTE NA PORTALU NET.HR

Matej Mandić, koji je zbog ozljede nosa propustio Svjetsko prvenstvo na kojem je Hrvatska uzela srebro, navodi kako je Njemačka odlična ekipa, a komentirao je i svoju ozljedu.

"Ozljeda je sanirana, trenutačno nemam nikakvih problema. Maksimalno treniram s ekipom, radim sve što i oni. U reprezentaciji je lijepa atmosfera i želimo da tako ostane. Što se tiće Njemačke ona je ekipa koja je fenomenalno sastavljena, u Bundesligi igraju svi, ja ih sve više-manje poznajem, to su jako dobri individualci, momčad koja će praviti probleme svim reprezentacijama Europe. Njemačka je jedna od najboljih reprezentacija svijeta i utakmica protiv nje bit će jako teška proba. Ali upravo to nam i treba jer će svaka utakmica na prvenstvu biti teška. Utakmice Hrvatska – Njemačka su ‘vječiti derbi’, pogotovo su finala u ranim 2000-ima uvijek bila između Hrvatske i Njemačke. Siguran sam da ćemo do prvenstva biti pravi," rekao je Mandić.

Kako su hrvatski i njemački rukometaši međusobno igrali kroz povijest čitajte - OVDJE.

Utakmicu je najavio i bivši izbornik Slovenije i bivši Zagreba, Veselin Vujović:

"Apsolutno se slažem sa Sigurdssonom da je izabran adekvatan protivnik. Njemačka je osvajač srebrne medalje na Olimpijskim igrama, a imamo također osvajača medalje sa SP-a, a to je Hrvatska. Znači, radi se o jednom vrhunskom duelu, to je evidentno. Njemačka je reprezentacija u usponu, s puno mladih igrača koji dolaze iz najjače lige na svijetu, Bundeslige, i svakog vikenda igraju sjajne utakmice. Isto tako, dosta hrvatskih igrača igra po njemačkim klubovima. Siguran sam da će Arena u Zagrebu biti puna, da će to biti jedan spektakl. Netko će reći kako je to pripremna utakmica i kako rezultat nije u prvom planu, a ja ću reći da jest. Rezultat je uvijek u prvom planu. Onaj tko pobijedi dobit će veliki impuls, a onaj tko izgubi reći će ‘dobro, čeka nas EP’. Izbornici malo kalkuliraju s izjavama. Naravno da je prvi korak jako važan i da je psihološki moment na strani onoga tko pobijedi. Prognoziram pobjedu Hrvatske!", kaže u uvodu Veselin Vujović, koji očekuje jednu izuzetno dobru utakmicu.

Što očekivati

Slično mišljenje kao i Vujović ima i Luka Cindrić. Ponajbolji hrvatski rukometaš s dozom opreza i velikim poštovanjem govori o sljedećem hrvatskom protivniku, koji bi trebao poslužiti kao "pravi test” uoči Europskog prvenstva.

"Nijemci su jedni od najboljih europskih ekipa, tako da mislim da nam to treba. Utakmicu trebamo odigrati kao da je prvenstvo. Mislim da ne bi trebalo razmišljati da je to pripremna utakmica, nego izvući iz sebe maksimum i tražiti ono najbolje što želimo gajiti na prvenstvu."

Za kraj su neki prokomentirali i što očekivati od samog prvenstva. Tako je Vujović izjavio kako nas vidi među "drugom grupom” favorita, ali i kako bi uspjeh bilo i peto mjesto.

"Mislim da su Hrvatska i Njemačka u drugoj grupi favorita za osvajanje medalja. Prije svih tu su skandinavske zemlje jer igraju doma i Francuska. Moguće je da iznenade i reprezentacije poput Portugala, koja s braćom Costa izgleda odlično, ali Nijemce, iskreno, ne očekujem u borbi za medalju. Što se tiče Švedske, s kojom Hrvatska igra posljednju utakmicu u prvoj fazi turnira u skupini E, Šveđani su rukometna reprezentacija labilnog karaktera. Dakle, imaju izuzetne igrače i kvalitetu, ali su se jednom poskliznuli organizirajući veliko natjecanje kod kuće. Mislim da će sada to puno ozbiljnije izgledati i da su Skandinavci jedan nivo više od ostalih, zajedno s Francuzima", procjenjuje Vujović i dodaje: "Ako budete među šest prvoplasiranih, to je odličan rezultat."

Mislim da je to odlična priprema za prvenstvo. Njemačka je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu pa možemo odmah vidjeti gdje smo. Ivan Martinović.

NE PROPUSTITE 'VRIJEME JE ZA RUKOMET' OD 19.55 SATI TE UTAKMICU HRVATSKA - NJEMAČKA OD 20.25 SATI. UTAKMICU MOŽETE UŽIVO NA RTL-U!, PLATFORMI VOYO ILI PUTEM TEKSTUALNOG PRIJENOSA NA NET.HR-U.

"Sve tri ekipe su jako dobre, trebamo se paziti, ne gledati tko je bolji ili lošiji, ići u svaku utakmicu sto posto i onda na kraju pobijediti domaćina kako bismo šokirali sve", rekao je Šimić prije nego što je kapetan Martinović otkrio nadaju li se novom uspjehu.

"Da, nadamo se da ćemo ponoviti nešto ovako lijepo kao i prije godinu dana. Nadam se da ćemo krenuti s pobjedom protiv Gruzije. Ali trebamo se protiv Nizozemske jako dobro pripremiti. Igraju brz rukomet, pogotovo Steins, koji ima kontrolu u napadu, te Versteijnen, koji trenutačno igra na visokoj razini na desnom vanjskom. Mislim da tu trebamo staviti fokus i nadam se uzeti dva boda."

Inače, Europska rukometna federacija (EHF) nedavno je objavila svoju tradicionalnu listu favorita, na kojoj je Hrvatska smještena na sedmom mjestu. Prva bi po tome trebala biti Danska, druga Francuska, a treći Island. Njemačka se nalazi na petom mjestu, pa se još jednom potvrđuje Vujovićeva izjava kako je to savršeni protivnik, osobito za borbu za plasman od 5. do 8. mjesta.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski rukometaši u četvrtak igraju protiv Njemačke u zagrebačkoj Areni