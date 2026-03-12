Igrao je u Inter Miamiju s Messijem, a sada dolazi u Hrvatsku nogometnu ligu

NK Istra 1961 dobila je novo pojačanje u napadu. U Pulu je na posudbu stigao 19-godišnji Ekvadorac Allen Obando, koji dolazi iz Barcelona SC, a prošlu sezonu proveo je u Interu iz Miamija, gdje je dijelio svlačionicu s Lionel Messi.

Mladi napadač s klubom s Floride osvojio je naslov u Major League Soccer, no ondje je skupio tek sedam nastupa i jedan pogodak. Visok je 189 centimetara, a za mlađe reprezentacije Ekvadora odigrao je 24 utakmice i zabio devet golova, dok za seniorsku reprezentaciju ima dva nastupa. U Istri će ostati do kraja sezone.

Sportski direktor Saša Bjelanović istaknuo je da je riječ o jednom od najtalentiranijih mladih ekvadorskih napadača, snažnom i pokretljivom igraču koji je posebno opasan u skoku. Njegovim dolaskom, dodao je, klub dobiva dodatnu konkurenciju i više opcija u vrhu napada.

