MISTERIOZNO BLAGO /

Kovanice vrijedne 20.000 eura pronađene na parkiralištu: Policija čeka da se vlasnik javi

Kovanice vrijedne 20.000 eura pronađene na parkiralištu: Policija čeka da se vlasnik javi
Foto: Shutterstock/ilustracija

Dosad se javilo više ljudi koji tvrde da je 'blago' upravo njihovo, ali policija ističe da nijedan od njih nije pružio precizne i vjerodostojne podatke o kovanicama

9.1.2026.
9:30
Erik Sečić
Shutterstock/ilustracija
Zlatne kovanice vrijedne više od 20.000 eura u utorak su pronađene na parkiralištu u njemačkom Rüsselsheimu, no policija još uvijek ne zna tko je vlasnik, piše Fenix

Pošteni nalaznik slučajno je na njih naišao u večernjim satima i odmah ih predao policiji, koja od tada poziva pravog vlasnika ili osobu koja raspolaže informacijama vezanim uz slučaj da se jave. 

Javilo se više 'lažljivaca' 

Istražitelji u javnost zasad nisu objavili više informacija o zlatnicima, upravo zbog činjenice da je taj detalj poznat isključivo pravom vlasniku i bit će ključan u postupku identificiranja. 

Dosad se javilo više ljudi koji tvrde da je "blago" upravo njihovo, ali policija ističe da nijedan nije pružio precizne i vjerodostojne podatke o kovanicama. 

Štoviše, upozoravaju da davanje lažnih podataka s namjerom pribavljanja kovanica predstavlja kazneno djelo prevare.

POGLEDAJTE VIDEO: Istekao rok za zamjenu kovanica kuna: Kod građana ostalo pravo bogatstvo koje više ne vrijedi

NjemačkaKovaniceParkiraliste
komentara
