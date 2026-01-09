Kovanice vrijedne 20.000 eura pronađene na parkiralištu: Policija čeka da se vlasnik javi

Zlatne kovanice vrijedne više od 20.000 eura u utorak su pronađene na parkiralištu u njemačkom Rüsselsheimu, no policija još uvijek ne zna tko je vlasnik, piše Fenix.

Pošteni nalaznik slučajno je na njih naišao u večernjim satima i odmah ih predao policiji, koja od tada poziva pravog vlasnika ili osobu koja raspolaže informacijama vezanim uz slučaj da se jave.

Javilo se više 'lažljivaca'

Istražitelji u javnost zasad nisu objavili više informacija o zlatnicima, upravo zbog činjenice da je taj detalj poznat isključivo pravom vlasniku i bit će ključan u postupku identificiranja.

Dosad se javilo više ljudi koji tvrde da je "blago" upravo njihovo, ali policija ističe da nijedan nije pružio precizne i vjerodostojne podatke o kovanicama.

Štoviše, upozoravaju da davanje lažnih podataka s namjerom pribavljanja kovanica predstavlja kazneno djelo prevare.

