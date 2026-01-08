Vori i Šola briljirali u javljanju kod Mojmire: 'Previše analize dovodi do paralize'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'NIJE DOBRO NI GATATI' /

Hrvatska reprezentacija u generalki pred Europsko prvenstvu u rukometu izgubila je od Njemačke 32:29.

U zagrebačkoj Areni vidjeli smo i veliki povratak nezaboravne atmosfere sa Svjetskog prvenstva koje se odigralo početkom prošle godine i s kojeg je naša reprezentacija na kraju donijela srebrnu medalju. Uzvratna utkmica je u nedjelju u Njemačkoj, a emisija Vrijeme je za rukomet kratko je 'provirila' i u RTL Direkt.

S Mojmirom Pastorčić sve su analizirali Marko Vargek, Vlado Šola i Igor Vori. Više pogledajte u videu