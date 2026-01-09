Dinamo objavio fotografiju koju su svi navijači jedva dočekali!

Nogometni klub Dinamo Zagreb iskoristio je svoju službenu Instagram stranicu kako bi navijačima pružio uvid u zimske pripreme za nastavak sezone. Objavom fotografija s treninga u slovenskim Termama Čatež, Modri su pokazali da se naporno radi, a kratki opis "Još malo" odnosi se na igrača s fotografije, Raúla Torrentea, te signalizira njegov skori povratak na terene nakon ozljede.

Fokusirani na nastavak sezone

Njegovo nasmiješeno lice unatoč hladnoći odaje dojam pozitivne atmosfere i visoke motivacije unutar momčadi koja se priprema za izazove na tri fronte. Objava je brzo privukla pažnju navijača, koji su u komentarima izrazili svoja očekivanja. Jedan od komentara, "Može jedna pobjeda u Europa ligi?", najbolje sažima želje navijačke baze koja priželjkuje europski iskorak u drugom dijelu sezone.

Dinamo je prvi dio sezone u SuperSport HNL-u završio na vodećoj poziciji, no u Europskoj ligi rezultati su bili promjenjivi. Nakon dvije pobjede, jednog remija i tri poraza, Modre očekuju ključne utakmice koje će odlučiti o njihovoj sudbini u natjecanju. Upravo zato su pripreme u Sloveniji od presudne važnosti kako bi momčad trenera Marija Kovačevića dosegla optimalnu formu.

Izazovi pred Modrima

U zraku su i transferne špekulacije, među kojima se ističe mogući odlazak Luke Stojkovića u Al Jaziru za otprilike pet milijuna eura te glasine o povratku vratara Dominika Livakovića. Sve to čini zimski prijelazni rok iznimno dinamičnim za zagrebački klub.

Raspored koji slijedi ne ostavlja puno prostora za odmor. Već 15. siječnja Dinamo igra prijateljsku utakmicu protiv TSV Hartberga, a nakon toga slijede ključni susreti Europske lige protiv rumunjskog FCSB-a 22. siječnja i danskog FC Midtjyllanda 29. siječnja. Uspjesi u tim utakmicama mogli bi odrediti ton cijelog proljetnog dijela sezone.

