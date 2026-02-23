Pavlek otkrio situaciju sa ZOI-ja o kojoj se šuti, a šokantna tvrdnja odjeknula je Hrvatskom

U našem serijalu 'Ako ste propustili' donosimo vam najbitnije autorske tekstove koje su naši novinari donijeli tjedan ranije. Budući da je prošloga tjedna bilo jako puno sportskih događaja, veoma je lako da neke vijesti niste vidjeli.

Vehmir Džakmić

Naš Vehmir Džakmić "otvorio" tjedan razgovorom s Lukom Tirielom Abramovićem, koji mu je najavio novi FNC-ov događaj u Slavonskom Brodu, ali i s njegovim "šefom" Draženom Forgačom, koji je najavio FNC u Slavonskom Brodu, ali i spektakl u Beogradu. Forgač je Vehmiru otkrio ekskluzivnu informaciju: "Mislim da je definitivno izvjesno da UFC neće doći u Beograd 16. svibnja. Mediji kasne s informacijama, a ono što je realnije jest da FNC krajem petog mjeseca dolazi u Beograd", poručio je Forgač.

Dominik Franculić

Dominik Franculić razgovarao je s Lorisom Majcanom, koji je najavio veliki početak nove sezone spektakla na dva kotača – Superbike Grand Prix Svjetskog prvenstva. Dominik je razgovarao i s direktorom Hrvatskog skijaškog saveza Vedranom Pavlekom, a analizirao je i utakmicu Rijeke na Cipru te iznio pet stvari koje smo naučili iz tog susreta.

Maj Gašparac

Maj Gašparac je pričao s bivšim igračem Rijeke i Dinama, Danielom Šarićem, nakon sjajne pobjede Rijeke protiv Varaždina, ali i s Draženom Besekom, koji je objasnio koji je glavni problem Osijeka.

Maj je također razgovarao s Igorom Pamićem, koji je najavio susret njegova bivšeg kluba Dinama s Genkom, kao i sa Sašom Peršonom, koji je Maju kazao što Rijeku očekuje na Cipru.

Za kraj tjedna Maj je napravio i analizu susreta Dinama i Genka te otkrio što je pošlo po krivu za zagrebačke Plave.

Tonko Medvedec

Utakmicu Genka i Dinama najavio je i Branko Ivanković. Iskusni trener je našem Tonku Medvedcu analizirao koje su Dinamove prednosti te što se može očekivati. Tonko je razgovarao i s Danielom Šarićem, koji je najavio Rijekino gostovanje na Cipru, pa i na Poljudu.

Roko Silov

Donio je tekst o suparnicima Dinama i Rijeke u Europi - Genku i Omoniji.

Silvijo Maksan

Silvijo Maksan donio je saznanja o kandidatima za klupu Osijeka. Nakon toga se čuo sa Zoranom Zekićem koji mu je dao komentar na mogućnost da sjedne na klupu Osijeka. ŽNK Osijek pod palicom trenera Špehara naporno trenira u završnoj fazi priprema, a upravo je Silvijo Maksan dobio video koji pokazuje kako nogometašice Osijeka naporno treniraju. Zašto je Osijek doživio krah? 'Najveći problem je samo jedan, a klub nije komunicirao istinu' - to tvrdi Branko Karačić u svom intervjuu. Šokantna tvrdnja Marka Martinjaka u Maksanovom korneru. Martinjak mu je otkrio: 'To svi rade, bez toga nema vrhunskog sporta'. Što se dogodilo Dinamu? O tome Silviju Maksanu je pričao Ilija Lončarević - 'Mi podcjenjemo sve, pa i tu ključnu stvar. To su gluposti i pusti snovi'

Vranješ nam je otkrio veliku tajnu o treneru Rijeke: 'Zbog te Sanchezove osobine igrači daju više od 100%'.

Druga strana Martinjaka. Marko Martinjak bio je na koncertu Thompsona u Areni Zagreb i po prvi put je rekao: 'Thompson me htio u Areni zvati na binu jer je čuo što sam rekao'.

Bivši Vatreni o krizi u NK Osijek: 'Mi se živciramo, a pitanje je da li se mađarski vlasnici uopće živciraju'.

Javio nam se Martinjak uoči meča: 'Otac me po prvi put gleda uživo. Ne želim razočarati sebe, a kamoli njega'.

Javila nam se i apsolutna ikona HNL-a Miljenko Mumlek nakon Dinamove pobjede u Varaždinu 4-0: 'Vidović je napravio potez zbog kojeg publika dolazi na stadion'.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačevićeva reakcija nakon velike pobjede Dinama u Varaždinu