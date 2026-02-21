Bivši Vatreni: 'Mi se živciramo, a pitanje je da li se mađarski vlasnici uopće živciraju'

Jurica Vranješ je rođeni Osječanin. U matičnom je klubu NK Osijek igrao od 1997. do 2000. godine, nakon čega je ostvario transfer u Bayer Leverkusen i ostvario impresivnu karijeru u Njemačkoj igrajući još i za Stuttgart, odnosno Werder Bremen. Za Werder Bremen odigrao je Jurica Vranješ, prema podacima s Transfermarkta, 120 utakmica uz šest golova i sedam asistencija. Za Bayer Leverkusen nastupio je u 76 susreta i ostvario tri asistencije. Za Stuttgart je igrao 54 puta. No, vratimo se mi u Hrvatsku...

'Svi smo neugodno iznenađeni zbog situacije u kojoj se Osijek našao'

Tijekom boravka u Osijeku, Jurica Vranješ afirmirao se kao jedan od najperspektivnijih mladih veznjaka, što mu je ubrzo otvorilo vrata hrvatske reprezentacije i elitne Bundeslige. NK Osijek je Jurici Vranješu u srcu i situacija u kojoj se Osijek trenutno nalazi rastužuje ga i brine. U drugom dijelu velikog intervjua za portal Net.hr, Jurica Vranješ govori o krizi u NK Osijek.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Je li vas iznenadila situacija u kojoj se našao NK Osijek i je li loša selekcija igrača najveći uzrok pada kluba na takvu rezultatsku i igračku razinu?

"Naravno da me iznenadila. Svi mi koji smo bivši igrači i navijači Osijeka, sve kojima je NK Osijek u srcu, naravno da neugodno iznenađuje pozicija i sve što se događa u klubu i s klubom. Svatko ima nešto da kaže u vezi Osijeka. Svi sad mi znamo, svi pametni, ali Bože dragi, došlo je do toga da je Osijek postao privatni klub. Prije desetak godina je kupljen. Uvjeren sam da kad netko daje svoje novce da želi najbolje. Međutim, prije četiri - pet godina kad se krenulo malo, po meni, bez glave i repa i financijski, dovođenje igrača i krcanje u trenerski staff, davanje nenormalnih novaca za transfere i igrača koji kvalitetom nisu na toj razini da zarađuju tih 20-30 tisuća eura mjesečno, a bilo je masu takvih, a nemaš neki uspjeh u Europi kao sad, evo, Rijeka, da možeš to vratiti. Godinama to trošenje bez rezona, bez povratka uloženog, moralo je dovesti do ovog i onda naravno da u jednom trenutku moraš skresati budžet. Kad ga skrešeš, onda dovodiš igrače koje je Osijek i sad doveo, tipa Teklić koji su bili možda prije tri - četiri godine na dobrom nivou i to sve, ali sad zadnjih dvije - tri godine nisu na nekom TOP nivou i ne igraju u nekim klubovima. Ili su u onom trenutku otišli jer ih je netko doveo u tom trenutku, netko jako jako dobar klub koji oni to niti ne zaslužuju, ali onda kad dođe do realnosti da oni ne mogu igratoi u tim klubovima i počnu potom ići po posudbama, ne igraju nigdje, onda ti dobiješ takva dva - tri igrača koje je Osijek nažalost dobio", govori u jednom dahu Jurica Vranješ i nastavlja:

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

"Odmah da se razumijemo - ne govorim da su ti igrači loši, ali su u takvoj situaciji gdje ih Osijek ne bi mogao ni dovesti da igraju u tim jako dobrim klubovima. I onda imaš takve igrače i onda ti se selekcija tako napravi, a možda si u svom dvorištu imao takvog igrača, da mu daš šansu i onda ti se dogodi nesretni splet okolnosti."

'Rezultat odlučuje sve'

Kakav splet okolnosti, možete li biti precizniji?

"U jednom trenutku klubu pukne financijski kolač, pa nemaš za plaće pa to negativno izađe u javnost. U redu, klub to podmiri, ali klub je i situacija uvijek igračima u glavi. Nažalost, NK Osijek doživljava sve to što sam govorim. No, što mi tu možemo? NK Osijek je privatan klub. Ljudi troše svoje novce, mi tu možemo samo pametovati sa strane. Tko zna što bi bilo kad bi mi sjedili tamo, bi li bilo bolje, ne bi bilo bolje, to nitko ne zna. Rezultat odlučuje sve. Iskren da vam budem, ne znam ja ni koliko se Mađari živciraju radi toga. Možda se mi svi malo previše živciramo zbog NK Osijek, zbog situacije u kojoj se klub našao, zbog ponora u koji je upao, trebaju ovako - onako, a ja ne znam da li se oni (mađarski vlasnici, op.a) uopće živciraju. Možda oni to vide kao neki biznis ili nemam pojma što. Ne znam, baš ne znam. Nije mi jasna ta priča. Toliko novaca utuči i u stadion i zadnjih godina milijune. Pričamo mi tu blizu 100 milijuna eura sve skupa, zajedno s Opus Arenom. Znači, od početka kad su počeli ulagati i to sve. Budžet je tad NK Osijek bio 8,12, 25 milijuna eura u jednom trenutku, po mojim informacijama koje imam. Na godišnjoj razini. A nema povratka novca, nema one veze uloženo - dobiveno. Silne novce utučeš u klub, a ne vrati se ništa. Pa, to mora puknuti i puklo je sad i onda ti se dogodi da si zadnji, da imaš momčad koja igra slabo, koja se ne može vratiti u ritam, a ispred sebe na tablici imaš jedan Vukovar 1991 koji je ozbiljna momčad i koji u ovom trenutku izgleda puno bolje nego Osijek."

Nevjerojatno zvuči, nerealno i ludo da bi jedan NK Osijek mogao ispasti iz SHNL-a, član velike četvorke hrvatskog nogometa.

"Je, ali kad pogledate cjelokupnu situaciju, ako je sve OK, dobro, zasluženo, a Bože dragi, i u drugoj ligi, Prvoj NL u Hrvatskoj kako se službeno zove druga hrvatska liga, isto se igra nogomet".

I druga liga će, ako se dogodi da NK Osijek ispadne iz elitnog razreda, imati Opus Arenu...

"Da, i druga liga će igrati na Opus Areni, ako se tako nešto dogodi, ali nadamo se da Osijek neće ispasti iz SHNL-a. No, morate znati da se svi bore. I druge momčadi igraju nogomet. I druge momčadi žele u SHNL. I druge momčadi žele ostati u SHNL-u. I ostali žele ostvariti što bolji rezultat. I Vukovar i Gorica žele ostati u SHNL-u i biti što bolji. Sve to u ovom trenutku izgleda bolje nego Osijek. Ne znam, u NK Osijek se uvukla negativa i sad ih ne ide ništa. Kad treba lopta ući u gol, stativa, kad treba biti penal, nije penal i tako".

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

'Ako ih Vukovar sad dobije 28 veljače...'

Bio bi to veliki udarac za hrvatski nogomet da NK Osijek ispadne u drugu ligu, uz dužno poštovanje svim drugoligašima i prvoligašima koji se bore za ostanak u SHNL-u...

"Naravno da bi. NK Osijek je nogometna tradicija, ali to više nije ni situacija da ti sad kažeš - ma, bit će sve OK, ima još 14 kola do kraja. Puno je tu bodova u igri. To se može reći kad vidiš da je netko u formi, ali Osijek je sve kontra od toga, nažalost. Čovjek mora reći, ne daj Bože da ih Vukovar dobije sad u sljedećoj njihovoj utakmici 28 veljače na Opus Aren, pa da im Vukovarci pobjegnu na pet bodova. To bi bilo jako teško za NK Osijek, da se vrati, da ostane u ligi, da preokrene situaciju. Ali, nema u NK Osijek nikog tko će preuzeti odgovornost na terenu, u igri. Pusti ti, OK, Borna Barišić je došao, svaka u čast, kapetan, ali to je pozicija koju Borna Barišić igra - lijevi bek, a Osijeku nasušno treba napadač koji će zabijati ili neki ofenzivac koji će rješavati utakmice. To je problem. I ovo što je Osijek doveo, mislilo se da su ti, ali se pokazalo da nisu", zaključio je Jurica Vranješ.

POGLEDAJTE VIDEO: Zoran Zekić javio se portalu Net.hr i dao izjavu koja će odjeknuti Hrvatskom