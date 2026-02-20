Vranješ nam je otkrio veliku tajnu: 'Zbog te Sanchezove osobine igrači daju više od 100%'

Rijeka 46 godina nije igrala europsku utakmicu na proljeće, a sad je društvo s Rujevice na korak do plasmana osmine finala Konferencijske lige. Nogometaši Rijeke u prvoj su utakmici doigravanja kao gosti u četvrtak svladali Omoniju u Nikoziji sa 1-0 (0-0). Dantas je u 86. minuti probio desni bok, ubacio na peterac gdje se odlično snašao Adu-Adjei, koji je ušao pet minuta ranije u igru, te petom proslijedio loptu u mrežu. Riječani mogu biti prezadovoljni rezultatom koji su postigli na Cipru s obzirom da je najbolji igrač dvoboja bio vratar Martin Zlomislić, ali definitivno prvo ime, arhitekt i kreator ove velike i bitne pobjede Rijeke je trener Victor Sachez.

Trenerski potpis Victora Sancheza

"Apsolutno se slažem s vama. U ovoj utakmici i pobjedi Rijeke vidjela se dobro ruka jako jako dobrog trenera Victora Sacheza i u tih 90 minuta Rijeka je odnijela pobjedu 1-0. Znam Victora Sancheza još iz Ljubljane, pratio sam njegove utakmice i uživo i sve, tako da je on jedan prije svega odličan tip i jako jako dobar trener za ovaj nivo što mi imamo ovdje", kazat će u uvodu razgovora za Net.hr Jurica Vranješ, nogometni agent, bivši nogometaš Rijeke i reprezentativac Hrvatske (26 nastupa). Karijeru je Jurica Vranješ napravio igrajući u Bundesligi. Za Werder Bremen odigrao je Jurica Vranješ, prema podacima s Transfermarkta, 120 utakmica uz šest golova i sedam asistencija. Za Bayer Leverkusen nastupio je u 76 susreta i ostvario tri asistencije.

Za Stuttgart je igrao 54 puta uz jedno dodavanje. Za HNK Rijeku je odigrao šest susreta, među ostalim klubovima za koje je u karijeri nastupio. Zanimljivo, ali na poziciji desnog veznog Jurica Vranješ je odigrao 46 susreta uz jedan gol i četiri dodavanja, dok je na poziciji defanzivnog veznog nastupio u 45 susreta i zabio jedan gol. Isto tako, na poziciji lijevog veznog je odigrao 41 utakmicu uz jedan gol, dok je na poziciji centralnog veznog nastupio u 34 utakmice i ostvario jedno dodavanje. Zašto vam sve to govorimo? Zato jer je Rijeka protiv Omonije iznimno dobro odigrala defanzivno i brzim protokom lopte, tranzicijom, ugrozila Omoniju do te mjere da im je upravo iz jedne takve situacije, nakon ukradene lopte i zabila gol. Navedene pozicije na kojima je Jurica Vranješ nastupio bile su protiv Omonije vrlo aktivne, ali ne samo defanzivne i ofenzivne vezne pozicije, nego kompletna je momčad Rijeke odigrala jako dobro. Naravno, obrana je izdržala sve nalete i udare Omonije...

'Mislim da će Rijeka proći Omoniju i plasirat se u osminu finala Konferencijske lige'

Iako je trener Rijeke Victor Sanchez bio smatran autsajderom prije susreta protiv Omonije u playoffu Konferencijske lige, svjesno je prihvatio svoju ulogu i iskoristio je. Bilo je jasno da će Rijeka biti pod velikim pritiskom i braniti se, dok će ciparska momčad dominirati napadom, no ključno je bilo kako će odgovoriti trenutni hrvatski prvak. Rijeka je bila spremna na tešku borbu, fokusirajući se na obranu, strpljenje i čekanje svojih prilika. U ovoj utakmici, taktičke odluke trenera bile su presudne. Victor Sanchez je pogodio sa svime. Sanchez je postavio momčad s tri braniča, što je bila odgovarajuća reakcija na stil igre Ciprana, pokazujući svoju taktiku, fleksibilnost i sposobnost prilagodbe suparniku.

Foto: Marcin Golba/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Formacija 3-5-1-1, u kojoj su Barišić, Majstorović i Devetak činili obranu ispred Zlomislića, bila je temelj za ključnu fazu utakmice. Trener je čekao pravi trenutak, a kad je utakmica došla do završnice, uveo je Adu-Adjeia, koji je u 86. minuti iskoristio ubačaj Tiaga Dantasa i maestralno petom postigao gol koji je Rijeci donio izuzetnu prednost prije uzvrata.

Igrač utakmice bio je Zlomislić, a obrana je također bila ključna jer je velik dio napada izdržala. Kada se smirila napeta situacija domaćina, Rijeka je iskoristila priliku koja je odlučila susret i donijela jednu od najvećih pobjeda u povijesti kluba.

"Odlična utakmica. Vidjelo se da su to podjednake momčadi, posebno u prvom poluvremenu, samo je bilo pitanje koga će malo sreća pomaziti. Rijeka je imala odličnog Zlomislića na golu koji je to sve spašavao", govori Jurica Vranješ i nastavlja:

"Victor Sanchez radio je odlične izmjene. Rijeka ovom pobjedom ima ogromnu prednost i sljedećeg četvrtka na Rujevici Rijeka ima jako dobru prednost za plasman u osminu finala Europske lige. Mada, nikad ne treba podcijeniti nikog, pa niti Omoniju u ovoj situaciji. Rijeka i Omonija su podjednake momčadi, ali Rijeka je ovog puta imala sreće i raspoloženog golmana Zlomislića. Mislim da će Rijeka u sljedećih 90 minuta proći Omoniju i plasirat se u osminu finala Konferencijske lige", priča Jurica Vranješ.

Kako komentirate gol petom Adu-Adjeia koji je ušao s klupe malo prije tog sjajnog poteza?

"Odličan gol, jako dobra akcija pritom. Ovaj je jako dobro ušao unutra, Dantas, počeo je zabijati, sad je namjestio pogodak. Jako dobar igrač, probio je po desnoj strani terena, a Adu Adjei je uletio kao pravi napadač i petom matirao vratara Omonije. Lijepa akcija koja je požela tamo negdje oko centra, malo više od centra na polovici Omonije nakon jedne oduzete lopte od strane igrača Rijeke i brzog dodavanja prema Dantasu. Ta reakcija kod oduzimanja lopte i tranzicije je bila sjajna, pravovremena. Ma, to bi trebalo pred domaćom publikom na Rujevici biti, neću reći dovoljno, ali pobjeda Rijeke 1-0 protiv Omonije je jako jako dobra zaliha. Imaju ogromnu prednost u uzvratu protiv Omonije".

Tajna uspjeha Rijeke

Koja je općenito tajna uspjeha HNK Rijeka? Nemaju neki budžet, ali evo vidimo da svake sezone igraju dobro i maksimalno izvlače iz svojih kapaciteta. Prošle sezone su postali i prvaci SHNL-a, ove sezone su na korak do osmine finala Konferencijske lige.

"Rijeka već godinama radi dobar posao. Ajmo reći da su u zadnjih par godina, od pet-šest trenera, da su pogodili 90% trenera. Doveli su dobre, potentne igrače. Mislim da je možda i najveći forte Rijeke što nemaju nikakav pritisak, što ne moraju ništa napraviti. Imaju jednog normalnog predsjednika kluba, normalnu okolinu oko kluba koja ne inzistira na nečem luđačkom da nešto moraju kao naprimjer Dinamo da mora ući u Ligu prvaka. Rijeka nema veliki budžet. Imaju treći ili čak četvrti budžet po veličini u SHNL-u. Rijeka već godinama radi odličan posao, uzimaju dobre igrače i nije to samo ove godine, ove sezone. Već godinama unazad to traje. Pogađaju i sa stranim i našim igračima koji su odrasli vani, pa ih vrate nazad i preprodaju ih puta 10. Ali, 90% u tome svemu je trener i sad su s Victorom Sanchezom u potpunosti pogodili."

Trebalo je Victoru Sachezu vremena da posloži sve u momčadi i igri Rijeke, ne idu neke stvari preko noći...

"Da, trebalo mu je vremena. Victor Sachez je došao u Rijeku u jednoj nezavidnoj situaciji za klub gdje se odmah tražilo da se napravi rezultat prema naprijed. U prvih tri - četiri utakmice isto se malo tražio i sad su igrači to pohvatali, ali kažem, znam Victora Sancheza iz Olimpije Ljubljana. Znam što ljudi koji vode Olimpiju kažu o njemu, igrači, što govore i ovdje u Rijeci o njemu, da je jako dobar tip, da zna s komunicirati s igračima i kad imaš tako jednog trenera s takvim osobinama i kvalitetama, igrači ti odmah daju više od 100%, a on je taj. Victor Sachez je bio u velikom klubu, u Real Madridu, igrao je u najvećem klubu na svijetu. Bio je trener u ozbiljnim klubovima. Ima dobru momčad Rijeke koju je jako dignuo gore", zaključio je Jurica Vranješ.

