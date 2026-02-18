Zašto je Osijek doživio krah? 'Najveći problem je samo jedan, a klub nije komunicirao istinu'

Branko Karačić bivši je igrač i trener NK Osijek. U jeku jedne od najdubljih kriza u novijoj povijesti, o stanju u NK Osijek za Net.hr bez zadrške govori Branko Karačić koji klub s Drave nosi u srcu.

Ima li boljeg sugovornika od Branka Karačića na temu kraha NK Osijek?

"Sigurno da ima, ali ja sam spreman odgovoriti na sva vaša pitanja o problemu u NK Osijek", kaže u uvodu razgovora Branko Karačić koji nudi bolan, ali iskren uvid u razloge strmoglavog pada, od katastrofalne selekcije igrača i financijskih dubioza do manjka žrtve u momčadi koja uživa u uvjetima o kojima su prijašnje generacije mogle samo sanjati.

Karačić ne skriva zabrinutost i otvoreno priznaje kako ga je strah da bi klub mogao ispasti u niži rang.

Loša selekcija i financijski kaos kao srž problema

Što je glavni uzrok pada NK Osijek ili što su glavni uzroci? Nije da je samo jedan...

"Krvna slika NK Osijek je loša, jako loša i to zabrinjava. Sigurno da je mnogo nepoznanica, međutim očito da su se stvari, neću reći prelomile, jer već dvije godine vlada zatišje. Ništa se ne događa van kluba, van onih četiri zida, a očito su na neki način veliki problemi. Vjerojatno je odlaskom Nenada Bjelice klub tonuo sve dublje i dublje, na nižu razinu, zajedno s odlaksom Ramóna Miereza u Ujedinjene Arapske Emirate i tu se na neki način stvorila jedna problematika, a kako čujem i sad što se tiče plaćanja. Isto tako smatram i želim ovo javno reći da je najveći problem NK Osijek selekcija igrača, gdje se puno događalo od promjena trenera. Kohorta, koja je bitan čimbenik za Osijek, dugo je tražila odlazak nekih čelnih ljudi u NK Osijek. To je kulminiralo dolaskom i Alena Petrovića koji je zajedno sa svojim trenerima napravio jednu lošiju selekciju, gdje je Osijek ušao u jedne velike probleme. Isto tako, NK Osijek ima i dubinske probleme u klubu, od plaća koje su, evo čujemo, kasnile dva mjeseca. Znamo isto tako da klub nije izlazio u javnost sa kvalitetnim i istinitim informacijama i to je sigurno kulminiralo sad. Sjetimo se kako su u javnosti stalno iz NK Osijek komunicirali, izjavljivali, ajde neću reći neke velike stvari koje će se događati u NK Osijek, a ujedno na neki način da že doći do rezultata kojim će ugroziri Dinamo i Hajduk, ali dogodila se totalna suprotnost. Ne treba biti pametan i ustvrditi kako su u NK Osijek bile i iz kluba izlazile prenerealne ambicije u javnost, što se pokazalo da je jedna velika pogreška i tu se na neki način na sebe natovarili na sebe veliki pritisak, kako za klub, tako i za igrače, trenera i to je rezultat jednog velikog nezadovoljstva ljudi, navijača NK Osijek i sigurno da im nije lako u ovom trenutku. Jesu li uopće i svjesni ove situacije? To je meni još uvijek nepoznato", tvrdi Branko Karačić.

Zašto Željko Sopić nije napravio rezultatski i igrački pomak u NK Osijek?

"Gospodin Sopić je odgovoran normalno isto zajedno sa sportskim direktorom, zajedno sa strukom koja vodi sportsku politiku NK Osijek. Dovedena su četiri, pet igrača, međutim, ti igrači nisu bili u jednom natjecateljskom ritmu i to je sigurno jedan veliki, veliki problem. E, to je ta očito loša veza trenera i sportskog direktora u ovom slučaju. Igrače treba vratiti kroz treninge, a pogotovo kroz utakmice da vrate onaj, neću reći naboj, kvalitetu koju posjeduju, međutim pokazalo se sad na proljeće u ova četiri odigrana kola SHNL-a da igrači još nisu u jednoj formi koja zahtjeva igre protiv Dinama, Hajduka i Rijeke, gdje su ipak na neki način zakazali, a svi smo očekivali dolaskom tih igrača da će Osijek podići kvalitetu igre, što mi ne vidimo, a pogotovo što su rezultati kontra svega - i Sopića i Petrovića, kao i NK Osijek", objašnjava Karačić, ističući kako se od tih igrača očekivalo da podignu kvalitetu, a dogodilo se suprotno.

Uz lošu sportsku politiku, klub su potresli i ozbiljni financijski problemi, uključujući kašnjenje plaća, što je dodatno narušilo atmosferu u svlačionici i oko nje. Kako su Mađari uopće dopustili da se sve to dogodi, a imaju novaca?

"Za sve nas je to čudno i iznenađenje, prilično nejasna situacija. Najbolje situaciju u klubu znaju upravo ljudi koji i rukovode klubom. Evo, vidimo sad promjene da su se dogodile, smjene. Hoće li to dovesti do poboljšanja situacije, vrijeme će vrlo skoro pokazati. Najbitnija je stavka da igrači moraju pokazati kvalitetnije izvedbe na terenu i samim time doći do rezultata, jer rezultat čini sve. Jedno zadovoljstvo, na neki način spas za NK Osijek".

Jako je teško napraviti rezultat u ovakvoj situaciji. Kako je to moguće?

"U hrvatskom nogometu je to na neki način poznato. Vratit ću se 15 godina unazad, kad sam ja bio trener u Osijeku. Ni stručni stožer ni igrači po pet - šest mjeseci nismo dobivali plaće, pa smo ipak napravili jedan zadovoljavajući rezultat. Bili smo četvrti na tablici. Dogodilo se tu puno problema koji su eskalirali, ali isto tako smatram, tko god da je vodio NK Osijek, je li to trener jedan, drugi ili treći, da li su u suradnji sa sportskim direktorom, sve te probleme koje nisu dobivali plaće, smatram da je jedna selekcija igrača trebala biti kvalitetnija, ne samo u ovom prijelaznom roku nego i u zadnjih dvije godine".

Kako se nekad preživljavalo bez plaće i pet mjeseci

Kako ste se izdignuli prije 15 godina iznad svih tih problema?

"Za mene je to bio jedan težak period, ali jednostavno smo vjerovali i imali poštovanje, kako mi prema igračima, tako i igrači prema nama. Skupili smo se i znali da jedino treninzima i rezultatima možemo vratiti osmijeh navijačima NK Osijek i to je rezultat. Žrtva samih igrača, žrtva naš iz stručnog stožera. Žarko smo htjeli da Osijek igra kvalitetno, nama je to bio motiv i dišpet prema svim tim problemima, prkos, a bilo ih je jako puno. Sama razlika gdje smo trenirali, u kojim uvjetima smo radili, a uz to još i koliko dugo ti igrači nisu imali plaće. Jednostavno smo se skupili i napravili rezultat", prisjeća se Karačić.

Ključ je, dakle, bio u zajedništvu i žrtvi, elementima koje danas bolno nedostaju.

"To je istina i vjerojatno je to jedan osnovni razlog. Igrači Osijeka danas imaju fenomenalne uvjete, Opus Arena je nešto fantastično, daleko najljepši stadion u Hrvatskoj, najljepši i najbolji, najkomforniji. Vjerojatno ih je sve to zahvatilo, jedno veliko zadovoljstvo, misleći da će rezultati doći sami od sebe, bez žrtvovanja. Malo igrača iz NK Osijek, odnosno iz Slavonije u klubu ima i to je jedan veliki veliki problem", kritičan je bivši trener, dodajući kako je problem i manjak domaćih igrača iz Slavonije koji bi osjećali posebnu pripadnost klubu.

'Gesta kapetana sve govori, a navijači su bili u pravu'

U moru loših vijesti, potez povratnika i novog kapetana Borne Barišića odjeknuo je kao svjetionik ljudskosti, ali i kao konačna potvrda dubine problema. Činjenica da je kapetan iz vlastitog džepa isplaćivao suigrače koji nisu dobili plaću je velika stvar, ali istovremeno i najjasniji pokazatelj da je Osijek u ogromnim problemima koji nadilaze samo financije. Navodno je suigračima dao tisuće eura...

"Kapa do poda Borni Barišiću. To je velika gesta, ali isto tako i pokazatelj svih problema u klubu, kao što ste rekli i sami. Ja bih još samo dodao da je ova gesta Borne Barišića pokazatelj da dosta toga ne valja na mnogim nivoima u Osijeku, ali bravo za Bornu. Jedan klub poput Osijeka bi trebao puno bolje funkcionirati, a zašto je to tako, koji su razlozi za sve što se događa, na to i ta pitanja jedino ljudi iz kluba mogu i trebaju dati odgovor, ljudi koji vode klub i koji su uključeni u rad kluba ".

Ovaj kaos samo je potvrdio ono na što navijačka skupina Kohorta upozorava već dugo vremena. Njihovi zahtjevi za smjenom čelnih ljudi kluba, koji su se nekima mogli činiti pretjeranima, sada se pokazuju potpuno opravdanima. Što kažete na to?

"Kažem isto što i vi. Kohorta je prva upozoravala na neke stvari i tražila smjenu odgovornih. Smatram da sigurno imaju nekih saznanja da se nije dobro rukovodilo klubom s tim ljudima i sigurno da su u pravu, po meni. Kohorta je vrlo bitan faktor NK Osijek i sigurno da je po meni Kohorta u pravu", nedvosmislen je Karačić.

Sopić pred smjenom, a prijeti borba za goli život

S obzirom na katastrofalan niz od samo jedne pobjede u posljednjih dvanaest utakmica, stolica trenera Željka Sopića opasno se trese. U medijima se već spominju i mogući nasljednici, a najglasnije se licitira s dva imena koja su navijačima dobro poznata. Zoran Zekić i Dino Skender. Obojica su u prošlosti vodila klub s uspjehom.

"Odmah da kažem. Sigurno je i Željko Sopić odgovoran za rezutate zajedno s drugim ljudima iz stožera, zajedno s igračima, zajedno s klubom, ali isto tako, smatram da nisu samo problem ovih rezultata trener, jer treneri su se mijenjali i prije, a rezultat je svejedno išao nizbrdo. Osijek je sada došao na dno. Česte smjene trenera nisu rješenje, nisam za to i Sopić nije jedini krivac, a sumnjam da će novi trener, tko god bio, ako netko dođe, uspjeti nešto napraviti, nešto značajno i opipljivo. Pitanje je hoće li pomak u igri i rezultatu Osijeka biti vidljiv. Sopić nije jedini krivac, opet ponavljam, ali trebao je imati bolje rezultate, bez obzira na sve klupske probleme s kojima se susreo i susreće".

Je li vas strah da Osijek ne ispadne iz SHNL-a?

"Sigurno da me na neki način strah. Ne samo mene, nego i mnoge navijače. Igre na terenu i sami rezultati tjeraju vas na strah, a činjenica je da Vukovar kvalitetno djeluje i da ima puno simpatizera u cijeloj Hrvatskoj. Mislim ipak da će se NK Osijek spasiti, a da će Vukovar ili Gorica tražiti na neki način spas u međusobnim susretima, ali kako bilo, Osijek je u jednoj vrlo složenoj situaciji i nadam se da će izaći iz ove teške situacije", zaključuje Branko Karačić.

Klub se nalazi u izuzetno složenoj situaciji, a izlazak iz krize zahtijevat će puno više od promjene trenera. Potrebna je dubinska promjena u vođenju kluba i povratak vrijednostima zajedništva i žrtve, koje su nekada krasile momčad s Drave. Vremena je sve manje, a borba za ostanak bit će teža no ikad.

