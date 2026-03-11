Srbin protjeran iz Hrvatske, ne smije ni u Europsku uniju: Objavljeno što je radio po Vukovaru

Državljanin Srbije (28) protjeran je iz Hrvatske nakon što je prošli tjedan u Vukovaru isticao neprimjerene simbole, objavio je portal SiB.hr u utorak.

Vukovarsko-srijemska policija izvijestila je da je 28-godišnjak u petak oko 7.00 sati kroz bočno staklo automobila srbijanskih registracija isticao neprimjerene simbole te tako narušio javni red i mir.

Policija ga je privela na Općinski sud u Vukovaru, koji ga je proglasio krivim i izrekao mu novčanu kaznu u iznosu od 789,82 eura, dodaje SiB.hr.

Zabrana ulaska na području Europskog gospodarskog prostora

Osim što mu je, sukladno Zakonu o strancima, izdano rješenje o protjerivanju iz Hrvatske, zabranjen mu je i ulazak te boravak na području Europskog gospodarskog prostora koji će trajati godinu dana.

Nije objavljeno kakve je točno simbole istaknuo.

