Opasni tip iz Srbije uhićen u Osijeku, objavljeno što je radio: 'Klekni i ne gledaj me!'

Opasni razbojnik (39), kojeg se sumnjiči da je tijekom ove i prošle godine počinio nekoliko kaznenih djela, uhićen je u utorak u Osijeku uz posebne mjere opreza.

Osječko-baranjska policija izvijestila je da se 39-godišnjaka, kojem je inače prebivalište prijavljeno u Srbiji, tereti da je u lipnju prošle godine s maskom na glavi ušao u prostor tvrtke u centru Osijeka, preskočio pult i natjerao djelatnicu da klekne na tlo.

Potom joj je zapovjedio da ne gleda i ne mrda. Krenuo je otvarati ladice i vitrine, a uplašenoj ženi i dalje je govorio da ne podiže glavu. Policija je nakon nekog vremena, kad je nastupila tišina, stigla na lice mjesta i utvrdila da je razbojnik sa sobom odnio srebrni nakit vrijedan oko 5.000 eura.

Ukrao zlatne poluge, dukate, novac...

U studenom je, također s maskom na glavi, krenuo u novi pohod. Policija navodi da je ušao u prostor tvrtke na području II. policijske postaje Osijek, preskočio pult i djelatnici naredio da ode pod stol i ništa ne dira. Sa sobom je odnio više desetaka zlatnih poluga, zlatne dukate i novac u raznim apoenima u vrijednosti od visokih 24.600 eura.

Također ga se sumnjiči da je 23. veljače ove godine u večernjim satima maskiran ušao u tvrtku u središtu Osijeka i pokušao ući u prostor za djelatnike. Plan mu je propao jer su vrata bila zaključana, a ključ se nalazio u bravi s unutarnje strane. Tada je odlučio preskočiti pregradu visoku skoro tri metra te je krenuo urlati na djelatnicu da mu otvori sef. Žena je istovremeno glasno počela dozivati upomoć, a razbojnik je pobjegao.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičenik je u srijedu ujutro predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske uz Posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

