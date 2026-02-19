Šokantna tvrdnja Marka Martinjaka: 'To svi rade, bez toga nema vrhunskog sporta'

Pred Markom Martinjakom, najdominantnijim bare knuckle prvakom današnjice, novi je veliki meč u karijeri. U subotu na BKB 51 eventu u Londonu Martinjak brani bridgerweight pojas prvaka protiv Amerikanca Ikea Villanueve zvanog Uragan. BKB51 event ekskluzivno od 18.00 možete gledati na platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr. Marko Martinjak, gostujući u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner", bez zadrške je progovorio o tamnoj strani profesionalnog sporta, razotkrivši detalje o namještanju mečeva u profesionalnom boksu i sveprisutnosti dopinga. Njegova brutalno iskrena ispovijest nudi rijedak uvid u svijet koji se odvija daleko od svjetala reflektora, gdje novac diktira pravila, a pobjeda se ponekad mora prepustiti.

Foto: BKB 51

'Puštao sam mečeve protiv lošijih od sebe'

Martinjak je otvoreno priznao kako je u ranijim fazama karijere bio prisiljen sudjelovati u mečevima u kojima je ishod bio unaprijed dogovoren. Zbog financijske situacije, kaže, nije imao izbora nego prihvatiti ulogu "kante za napucavanje" i gubiti od boraca koji su objektivno bili lošiji od njega.

Bio sam kanta za napucavanje u profesionalnom boksu borcima koji su realno bili lošiji od mene, borcima koje sam mogao završiti, ali nisam smio. To je bilo više putovanje kroz boks. Išao sam gubiti mečeve. Trebalo mi je novaca, plaće su u ono vrijeme bile male. Ljudi to protumače malo drugačije, ali tog ima jako puno u profesionalnom boksu i profesionalni boks je užasno korumpiran. Marko Martinjak u 'Maksanovom korneru'.

"Bio sam kanta za napucavanje u profesionalnom boksu borcima koji su realno bili lošiji od mene, borcima koje sam mogao završiti, ali nisam smio. To je bilo više putovanje kroz boks. Išao sam gubiti mečeve. Trebalo mi je novaca, plaće su u ono vrijeme bile male. Ljudi to protumače i tumače malo drugačije, ali tog ima jako puno u profesionalnom boksu i profesionalni boks je užasno korumpiran. Kažu sad, Joshua je prije zadnjeg meča, navodno, 53 puta bio podvrgnut antidopinškom testu, u što ja ne vjerujem. Jer pazi, oko Joshue i Jake Paula se zavrtila jako velika cifra i nikome ne ide u prilog da se dokaže, na primjer, da je Joshua na dopingu. A svi su na dopingu. Profesionalnog sporta nema bez dopinga", objasnio je Martinjak.

Prema njegovim riječima, sportaši su često samo pijuni u igri velikih novčanih interesa.

"To su preveliki novci da bi netko pao na doping kontroli. Samo matematika mora štimati svima", tvrdi Martinjak.

Vlastito iskustvo

Martinjak nije izbjegao ni govoriti o vlastitom iskustvu. Na direktno naše pitanje - je li se on dopingirao, Marko bez pardona odgovara:

Sad trenutno nisam dopingiran, ali sam znao nekad uzimati neke stvari. To je normalno za brži oporavak. Jednostavno, bez toga nema vrhunskog sporta. Pričao sam s jednim jakim agentom za nogometaše, kad sam ga pitao za neke ljude, rekao mi je da nema na čemu nisu. Sve ovisi o tome koliko se love vrti u igri. Jake Paul i Joshua su zaradili 73 milijuna funti. Pa, što misliš da bi netko dozvolio da se to ugrozi?! To su gluposti. Marko Martinjak.

"Sad trenutno nisam dopingiran, ali sam znao nekad uzimati neke stvari. To je normalno za brži oporavak. Jednostavno, bez toga nema vrhunskog sporta. Pričao sam s jednim jakim agentom za nogometaše, kad sam ga pitao za neke ljude, rekao mi je da nema na čemu nisu. Sve ovisi o tome koliko se love vrti u igri. Jake Paul i Joshua su zaradili 73 milijuna funti. Pa, što misliš da bi netko dozvolio da se to ugrozi radi dopinga ili nečeg drugog?! To su gluposti", izjavio je Martinjak, naglasivši razliku između profesionalaca i amatera.

Ono što ne može razumjeti, kaže Martinjak, jesu rekreativci koji koriste doping.

"Mogu razumjeti sportaše koji ga koriste. Ne mogu razumjeti ljude koji su obični rekreativci pa se dopingiraju, a sebi narušavaju zdravlje", rekao je, usporedivši to s drugim porocima poput droge, alkohola i cigareta.

Marko Martinjak je u Maksanovom korneru podigao veo s lica i naličja glamuroznog svijeta borilačkih sportova i općenito sporta kao takvog, otvarajući raspravu o etici, korupciji i cijeni koju sportaši plaćaju kako bi došli do vrha. Njegove riječi odjekuju kao upozorenje da ono što vidimo u ringu često nije cijela istina.