Španjolski majstor taktike radi revoluciju: Hrvatskom prvaku dao je upravo ono što mu je trebalo

Rijeka je u četvrtak pobijedila Omoniju na Cipru 1:0 i time napravila korak ka osmini finala Konferencijske lige. Riječani nose vrlo važnu prednost na Rujevicu gdje će idućeg četvrtka pokušati doći do još jednog povijesnog uspjeha.

Riječki španjolski strateg Victor Sanchez opet je pokazao kakav je majstor, a mi ćemo secirati pet stvari koje je ovaj stručnjak donio Rijeci od sjedanja na klupu u rujnu.

Majstor taktike

Jedna od prvih i najuočljivijih promjena koje je Sánchez implementirao jest taktička fleksibilnost. Iako preferira 4-2-3-1 ili 4-3-3, Sanchez je pokazao da se zna prilagoditi protivniku i da je majstor u pripremi utakmice. To se moglo vidjeti u velikim utakmicama. U razbijanju Hajduka na Rujevici (5:0) ili u presudnim europskim dvobojima, bez oklijevanja je prešao na sustav s tri stopera (3-4-2-1), čime je u potpunosti neutralizirao najjače strane suparnika i iskoristio svoje prednosti.

Donio je Rijeci pobjednički mentalitet

Pobjednički mentalitet ponekad zvuči kao floskula, ali Sanchez obožava koristiti riječ pobjeda u najavama i presicama i igrači Rijeke, ali i svi oko kluba su to prihvatili i Sanchez je udahnuo ovoj Rijeci jednu veliku dozu samopouzdanja. Upravo je taj psihološki pomak bio ključan za povijesni europski iskorak. Momčad koja je u prošlosti znala posrnuti pod pritiskom, sada djeluje samouvjereno i mentalno stabilno, čak i kada stvari ne idu po planu.

Foto: Marcin Golba/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Zna igrati na rezultat

Imamo osjećaj da ako Sanchez odluči da će utakmica završiti neriješeno, onda će tako i završiti. To je pokazao i sada u Nicosiji. Rijeka je pametno igrala, a na kraju je došla do više od samo nule. Rijeka je tada odigrala utakmicu u kojoj je znala "patiti", disciplinirano se braniti i strpljivo čekati svoju priliku. Ta prilika stigla je u 86. minuti za minimalnu, ali ogromnu pobjedu od 1:0. To je potpis španjolskog stručnjaka: momčad koja je taktički toliko potkovana da može kontrolirati utakmicu i bez lopte, svjesna da će jedna ili dvije šanse biti dovoljne za pobjedu. To navijačima Rijeke ulijeva povjerenje za sve nadolazeću utakmice na eliminaciju.

Razvoj kadra i rotiranje

Jedan od temelja Sánchezove filozofije jest da momčad čini više od jedanaest startera. U Rijeci aktivno rotira igrače kako bi održao visoku razinu energije i konkurencije, a nije se ustručavao dati ključne uloge igračima iz drugog plana u najvećim derbijima. Njegova poruka je jasna: svaki igrač u svlačionici je važan i mora biti spreman uskočiti u svakom trenutku. Pogledajte samo kako je Fruka izvadio protiv Omonije i to se pokazalo odličnim.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Analitika i opsjednutost detaljima

Sanchez spada pod trenere modernog kova. Onog koji ogromnu važnost daje najsitnijim detaljima. Ta posvećenost detaljima vidljiva je u svakom segmentu igre. Sanchez je vrlo brzo upoznao svakog svog igrača, a majstor je u skautiranju protivnika. Rijeka je pod njim postala jedna od najdiscipliniranijih momčadi lige, s niskim prosjekom prekršaja i kartona, ali i izvanrednom obranom na domaćem terenu.

