Javio nam se Martinjak: 'Otac me po prvi put gleda uživo. Ne želim razočarati sebe, a kamoli njega'

Marko Martinjak, prvak u boksu bez rukavica, odbrojava sate do velikog meča. U Londonu ga u subotu na velikoj BKB 51 priredbi očekuje borba protiv opasnog Amerikanca Ike Villanueve zvanog Uragan u meču u kojem brani bridgerweight titulu prvaka, a prijenos BKB 51 eventa je osiguran na platformi VOYO od 18 sati. Uoči samog spektakla, Martinjak je samo za Net.hr podijelio svoje dojmove iz britanske prijestolnice, otkrio kako se osjeća u satima do meča, tko mu daje poseban motiv i poslao poruku o svojoj spremnosti.

Londonska kiša

Iako je fokusiran isključivo na subotnji meč, Martinjak je prokomentirao i atmosferu u gradu koji nikad ne spava. Unatoč tome što se u Londonu osjeća vrlo ugodno, dočekalo ga je tipično englesko vrijeme koje njemu ne odgovara...

"Da budem iskren, London je hladan i kišovit. Ne volim to", kratko je opisao Martinjak vremenske uvjete.

"Izgleda da je cijeli tjedan kiša", dodao je, ističući kako takve okolnosti zahtijevaju dodatan oprez i prilagodbu planova da se ne razboli. Ipak, loše vrijeme ne može pokvariti njegov borbeni duh ni narušiti koncentraciju pred ulazak u ring.

'Topovi' u rukama su spremni

Kako se meč bliži, Martinjak je sve nabrijaniji, ali ne dozvljava da ga euforija i adrenalin uzmu. Nakon napornih treninga, dva dana uoči meča je sve bilo podređeno odmoru kako bi u meču protiv Ikea Villanueve bio na vrhuncu snage.

"Ostaje mi da budem svjež i lagan i to je to. Spreman sam, iza mene je naporan kamp i to ću pokazati u Trigonu", objasnio je Martinjak.

Na pitanje o posebnim ritualima prije borbe, dao je jasan i samouvjeren odgovor koji najbolje opisuje njegovo stanje uma.

"Nema posebnih rituala. Topovi u ruci su spremni kao i uvijek. Ako sada nisu spremni, neće nikad ni biti, ali nema straha za moje udarce. Oni su uvijek na nivou", poručio je borac, ne ostavljajući ni trunke sumnje u svoju spremnost.

Poseban motiv: Otac po prvi puta u publici

Osim tima i prijatelja koji pristižu u London kako bi mu pružili podršku, Martinjak će ovoga puta imati i jedan poseban, emotivan motiv na tribinama. Njegov otac po prvi će ga put gledati kako se bori uživo, što ovom meču daje dodatnu težinu.

Ta činjenica stvara i dodatan, pozitivan pritisak da se pokaže u najboljem svjetlu.

"Sada ću imati sigurno poseban motiv i zbog tate. Ne smijem razočarati i neću. Sto posto sam fokusiran i spreman", svjestan je Martinjak, dodavši snažnu rečenicu:

"Ne želim razočarati sebe, a kamoli svog tatu koji je po prvi put samnom na jednom eventu."

S takvom motivacijom, "spremnim topovima" i podrškom navijača, Marko Martinjak s velikim optimizmom čeka subotnji izazov. U meču koji je sam nazvao najvećim u karijeri, tražit će novu veliku pobjedu i još jednom dokazati zašto je najdominantniji bare knuckle boksač današnjice.

"Gledajte me svi na platformi VOYO, naravno oni koji ne mogu biti u O2 Areni i pratiti moj meč na licu mjesta. Dat ću sve od sebe i idem po još jednu pobjedu i obranu pojasa prvaka", zaključio je Marko Martinjak.

