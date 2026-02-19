Dani odluke na Rujevici: Legendarni Riječanin otkrio što može spasiti sezonu

Aktualni hrvatski prvak HNK Rijeka u novoj sezoni HNL-a znatno je udaljen od obrane naslova te se trenutno bori za pozicije koje vode u europska natjecanja. O trenutačnoj situaciji, europskim izazovima i ambicijama kluba za Net.hr govorio je legendarni igrač s Rujevice i bivši hrvatski reprezentativac Daniel Šarić.

Šarić je tijekom karijere ostavio dubok trag u hrvatskom nogometu. Od 1995. do 2000. godine s tadašnjom Croatijom osvojio je pet uzastopnih naslova prvaka i tri Hrvatska kupa. Inozemnu karijeru nastavio je u Panathinaikos, s kojim je nastupao i u Ligi prvaka. Povratkom u Rijeku 2003. godine, u završnici karijere osvojio je još dva Hrvatska kupa (2005. i 2006.), čime je zaokružio bogat igrački put.

Iako je tijekom karijere odigrao brojne europske utakmice s Dinamom, Panathinaikosom i Rijekom, Šarić se nikada nije susreo s ciparskim klubovima. Uoči novog europskog ispita smatra kako Rijeku očekuje zahtjevna utakmica.

Ističe da se ciparski nogomet posljednjih godina značajno podigao te da ondje djeluju ozbiljni i konkurentni klubovi. Ipak, uvjeren je da Rijeka ima kvalitetu za ravnopravnu borbu. Očekuje dobru i čvrstu utakmicu te naglašava kako bi pozitivan rezultat u gostima bio iznimno važan, osobito jer Rijeka tradicionalno igra bolje na Rujevici nego izvan nje. Dobar rezultat u prvoj utakmici, smatra, otvorio bi velike šanse u uzvratu.

Već u subotu Rijeku očekuje Jadranski derbi protiv HNK Hajduk Split, no Šarić vjeruje da je u ovom trenutku potpuni fokus na europskom susretu. Naglašava kako su obje utakmice iznimno važne, ali prvenstvo je još dugo i prostora za bodove ima dovoljno. Europa, s druge strane, ne ostavlja puno prostora za pogreške.

Sezona za Rijeku nije počela idealno. Bilo je oscilacija u igri, ozljeda i odlazaka pojedinih igrača, što je utjecalo na ritam momčadi. Ipak, Šarića je ohrabrila posljednja utakmica u kojoj je Rijeka, posebno u ofenzivnom segmentu, djelovala uvjerljivije i konkretnije.

Smatra da je momčad u tom susretu pokazala napredak, osobito u napadačkom dijelu igre, gdje je bila opasna i odlučna. Nada se da je to znak podizanja forme te da će nadolazeće utakmice donijeti stabilnije i kvalitetnije izvedbe nego na samom početku sezone.

