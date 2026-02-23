Vatreni Jadranski derbi, novi događaj koji ne smijete propustiti i dvije vrhunske borbe

Protekli vikend donio nam je nekoliko zanimljivih događaja. Zatvorene su Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini, odigrana su čak tri velika derbija, a imali smo i dvije velike borilačke priredbe. Kada tomu dodamo i početak Superbike Grand Prixa Svjetskog prvenstva, jasno je da je vikend bio prepun zanimljivosti.

Sama elita

Glavna vijest svakako je obrana titule Marka Martinjaka. Neprikosnoveni prvak pobjedu je odnio nakon samo jedne runde te još jednom dokazao da mu u boksu bez rukavica nema ravnoga. Za hrvatskog borca ovo je bila 14. pobjeda u posljednjih 16 mečeva, ujedno i sedma u nizu, a za poraz ne zna još od ožujka 2023. Zanimljivo, svih 14 pobjeda ostvario je nokautom.

U noći sa subote na nedjelju imali smo priliku gledati i drugu poslasticu iz svijeta borilačkih sportova. Dubrovčanin Ante Delija borio se na UFC 267 Fight Nightu u Houstonu protiv iskusnog Moldavca Sergeja Spivaka. Iako su oba borca zadala nekoliko dobrih udaraca, suci su jednoglasnom odlukom pobjedu dodijelili moldavskom borcu.

HNL ludilo

Napeto je bilo i u HNL-u. Gorica je nakon dvije utakmice bez pobjede, u kojima je bilo i sudačkih repova, napokon stigla do tri "zlata vrijedna" boda koja bi joj mogla biti krucijalna u borbi za ostanak u ligi. Zadovoljan može biti i Vukovar koji je remijem protiv Slavena dodatno učvrstio svoju poziciju, za razliku od glavnog konkurenta Osijeka koji je doživio novi poraz.

Osječani su nakon promjene u upravi gostovali na Maksimiru kod Lokomotive te su poraženi 3-1. Zbog ovog poraza spominje se i mogući odlazak Željka Sopića, koji je upisao tek jednu pobjedu u posljednjih 12 utakmica.

Zanimljivo je bilo i u Varaždinu, gdje su domaćini bili bolji suparnik u prvih 45 minuta, da bi se u nastavku Dinamo "probudio" i stigao do uvjerljive pobjede 0-4. U posljednjoj utakmici 23. kola Hajduk je ugostio Rijeku i stigao do osvete za poraz iz prošlog susreta. Splićani su u napetoj atmosferi, uz čak tri crvena kartona (dva za igrače i jedan za trenera Rijeke), došli do minimalne pobjede pogotkom svog kapetana Marka Livaje i ostali na -5 od Dinama.

Bulega nedodirljiv

Ovog je vikenda počela i nova sezona Superbike Grand Prixa Svjetskog prvenstva. U prve dvije utrke motociklističkog spektakla slavio je Talijan Nicolo Bulega, koji je sada jedan od glavnih favorita za naslov.

Utrke superbikea možete gledati na platformi VOYO.

Olimpijski plamen utihnuo

Ceremonijom zatvaranja završene su još jedne Zimske olimpijske igre. Naši predstavnici, nažalost, nisu ostvarili zapažen uspjeh, a Igre su obilježile teške ozljede, skandal s medaljama i druge "toplije" priče. Na natjecanju je sudjelovalo 2.891 sportaš iz 92 zemlje svijeta, među kojima je bilo i 14 hrvatskih predstavnika.

Norveška je na vrhu popisa osvajača odličja s 18 zlatnih medalja, 12 srebrnih i 11 brončanih. Na drugom mjestu bile su Sjedinjene Američke Države s 12 zlatnih, 12 srebrnih i devet brončanih odličja. Po 10 zlatnih medalja imaju reprezentacije Nizozemske i Italije, a sportaši zemlje domaćina ukupno su osvojili rekordnih 30 medalja.

Napeto...

Od ostalih događaja izdvajamo "Večiti derbi", koji je pripao Crvenoj zvezdi, visoki 1-4 poraz Igora Tudora u debiju na klupi Tottenhama u ogledu protiv Arsenala te nastavak nevjerojatno napete borbe za promociju iz Prve NL u SHNL.

POGLEDAJTE VIDEO: Martinjak nakon pobjede otkrio što mu smeta