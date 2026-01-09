FREEMAIL
UŽAS U KONGRESU /

Na političarku bačena eksplozivna naprava: Trenutak snimljen, prizori su uznemirujući

Napad se dogodio tijekom izvanredne sjednice Kongresa sazvane zbog rasprave o izvješću o nedavnim izborima

9.1.2026.
16:45
Dunja Stanković
Reuters/screenshot
Honduraška zastupnica iz konzervativne Nacionalne stranke novoizabranog predsjednika Gladis Aurora López ozlijeđena je u četvrtak nakon što je netko na nju bacio eksplozivnu napravu u tamošnjem Kongresu usred postizbornih napetosti.

Sve se dogodilo u hodniku zakonodavne zgrade kada ju je eksplozivna naprava kućne radinosti pogodila u leđa. López je pala na pod, a jakna joj se poderala. Svjedoci su je odveli na pružanje liječničke pomoći, no ozljede nisu opasne po život, prenosi AP. 

Na snimkama s nadzorne kamere vidi se da je naprava bačena s ulice. Izgleda da je napadač bio s u društvu još jednog muškarca, a policija traga za počiniteljima.

Izbori pod povećalom

Napad se dogodio tijekom izvanredne sjednice Kongresa sazvane zbog rasprave o izvješću o nedavnim izborima. Predsjednik delegacije Nacionalne stranke u Kongresu Tomás Zambrano okrivio je odlazeću vladajuću Stranku slobode i obnove (LIBRE) za napad. 

Zastupnici su trebali razmotriti prijedlog stranke LIBRE o ponovnom prebrojavanju glasova, iako su izborne vlasti u prosincu proglasile pobjednika. 

LIBRE, inače, ne priznaje rezultate izbora iz prošlog studenog. Nacionalno izborno vijeće proglasilo je Nasryja Asfuru tijesnim pobjednikom gotovo mjesec dana nakon glasanja. 

POGLEDAJTE VIDEO: Nova eksplozija u Zagrebu: Liječnici se bore za život muškarca, opečeno mu 40 posto tijela!

