Na političarku bačena eksplozivna naprava: Trenutak snimljen, prizori su uznemirujući

Honduraška zastupnica iz konzervativne Nacionalne stranke novoizabranog predsjednika Gladis Aurora López ozlijeđena je u četvrtak nakon što je netko na nju bacio eksplozivnu napravu u tamošnjem Kongresu usred postizbornih napetosti.

Sve se dogodilo u hodniku zakonodavne zgrade kada ju je eksplozivna naprava kućne radinosti pogodila u leđa. López je pala na pod, a jakna joj se poderala. Svjedoci su je odveli na pružanje liječničke pomoći, no ozljede nisu opasne po život, prenosi AP.

Na snimkama s nadzorne kamere vidi se da je naprava bačena s ulice. Izgleda da je napadač bio s u društvu još jednog muškarca, a policija traga za počiniteljima.

Izbori pod povećalom

Napad se dogodio tijekom izvanredne sjednice Kongresa sazvane zbog rasprave o izvješću o nedavnim izborima. Predsjednik delegacije Nacionalne stranke u Kongresu Tomás Zambrano okrivio je odlazeću vladajuću Stranku slobode i obnove (LIBRE) za napad.

Zastupnici su trebali razmotriti prijedlog stranke LIBRE o ponovnom prebrojavanju glasova, iako su izborne vlasti u prosincu proglasile pobjednika.

LIBRE, inače, ne priznaje rezultate izbora iz prošlog studenog. Nacionalno izborno vijeće proglasilo je Nasryja Asfuru tijesnim pobjednikom gotovo mjesec dana nakon glasanja.

