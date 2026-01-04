FREEMAIL
TERORISTIČKI NAPAD /

Alarm usred Kijeva! Vojnik otvarao gepek, odjednom sve naglo eksplodiralo

Foto: Screenshot/ured Gradskog Tužitelja Kijeva

Prema priopćenju, do eksplozije je došlo u trenutku kada je vojnik otvarao prtljažnik automobila

4.1.2026.
15:32
Franka Kopilaš
Screenshot/ured Gradskog Tužitelja Kijeva
U nedjelju je u Kijevu ozlijeđen vojnik nakon što je eksplodirao njegov automobil, izvijestilo je gradsko tužiteljstvo. Eksplozija se dogodila u sjevernom dijelu Kijeva, u četvrti Obolon, oko 10.30 sati po lokalnom vremenu, piše Kyiv Independent.

Prema priopćenju, do eksplozije je došlo u trenutku kada je vojnik otvarao prtljažnik automobila. U blizini se nalazila i žena koja, na svu sreću, nije ozlijeđena.

Eksplozija se tretira kao teroristički napad, a policija je pokrenula predistražni postupak. Dodatne informacije o mogućim uzrocima eksplozije zasad nisu objavljene.

POGLEDAJTE VIDEO: Rusija i Ukrajina se optužuju zbog navodnog napada na rezidenciju Vladimira Putina

AutobombaEksplozijaKijevUkrajinaTeroristički Napad
