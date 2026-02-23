Mjesecima ju nije htio poljubiti, a onda joj priredio ovo: Junak Igara i prekrasna zaručnica postali hit

Norvežanin Johannes Hosflot Klaebo skijaški je fenomen i po mnogima apsolutni heroj netom završenih Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini gdje je ostvario neviđen podvig osvojivši šest zlatnih medalja u šest utrka, a kruna je stigla u onoj najtežoj, na 50 kilometara s masovnim startom.

Međutim, ono što je možda i najviše obišlo svijet dogodilo se nakon što su njegovi pothvati završili. Naime, 29-godišnji Kalebo je sa zaručnicom Pernille Dosvik svima priuštio - poljubac. Bio je to njihov prvi poljubac nakon gotovo tri mjeseca, a razlog je žrtva koju je par podnio za njegov povijesni uspjeh.

Kako bi izbjegao bilo kakvu mogućnost zaraze virusom koja bi ugrozila njegov nastup, Klaebo je od prosinca živio u strogoj, samonametnutoj izolaciji.

"To je prvi poljubac koji smo podijelili od prosinca. Bilo je vrlo posebno", izjavio je Klaebo nakon utrke na 50 kilometara.

Fotku poljupca podijelila je Dosvik na Instagramu.

"Divim se tvojoj motivaciji, tvojoj beskompromisnosti i tvojoj smirenosti. Ali, najviše ti se divim zbog osobe kakva jesi. Volim te", napisala je.

Klaebova opsesija zdravljem graničila je s asketizmom. Skijaško trčanje sport je koji se prakticira u hladnoj i suhoj klimi, što često uzrokuje slabljenje imuniteta, a norveški prvak ništa nije želio prepustiti slučaju. Koliko je bio rigorozan, svjedoči i situacija kada je njegov cimer iz reprezentacije, Emil Iversen, zagrlio suprugu nakon osvajanja zlata u štafeti. Zbog te proslave, Klaebo je idućih nekoliko dana proveo noseći zaštitnu masku.

Njegova zaručnica Pernille, uspješna influencerica i studentica, otkrila je za norvešku televiziju NRK detalje njihova života pod strogim režimom.

"Zimi, ako idem u kino s obitelji, moram provesti dva dana u kući svojih roditelja prije nego što se vratim kući", ispričala je, dodavši kako je sve bilo podređeno njegovu cilju.

Nakon što je osvojio i šesto zlato, Klaebo je konačno mogao proglasiti kraj ljubavne zabrane.

"Danas je dozvoljeno. Danas je posljednji dan, tako da je karantena razbijena", rekao je tada s olakšanjem. Otkrio je da se sa zaručnicom tijekom cijelog trajanja Igara vidio samo jednom, i to večer prije posljednje utrke.

"Jedini put kad sam je vidio bilo je sinoć tijekom kratke šetnje. Bilo je vrijeme da je ponovno vidim. Jedva čekam da ovo završi kako bismo mogli provesti više vremena zajedno", pojasnio je, a fotku poljupca možete pogledati OVDJE.