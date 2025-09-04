NIJE SE TOME NADAO /

Chelseajevo novo pojačanje imalo je želju igrati Ligu prvaka, od Maresce dobio pljusku

Foto: Profimedia

'Jako sam sretan što sam došao u Chelsea, prvi put ću igrati Ligu prvaka'

4.9.2025.
10:12
Sportski.net
Profimedia
Facundo Buonanotte potpisao je za Chelsea posljednjeg dana prijelaznog roka. Plavci su ga doveli iz Brightona na posudbu za dva milijuna eura. 

"Jako sam sretan što sam došao u Chelsea, prvi put ću igrati Ligu prvaka, nadam se da ćemo imati odličnu sezonu", rekao je argentinski veznjak na predstavljanju, a dva dana dočekao je lošu vijest. Veselio se Ligi prvaka, ali ipak ju neće igrati. Naime, Enzo Maresca ga nije uvrstio na popis igrača koji konkuriraju za Ligu prvaka.

 

Sve o europskom nogometu čitajte na portalu Net.hr. 

Samo 23 igrača ima pravo klub prijaviti za nastup u Ligi prvaka, a kako Chelsea ima jako velik broj igrača, Buonanotte je jednostavno izvisio i neće ostvariti svoj san igranja u Ligi prvaka, barem za sada.

Facundo Buonanotte
