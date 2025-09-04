Chelseajevo novo pojačanje imalo je želju igrati Ligu prvaka, od Maresce dobio pljusku

Facundo Buonanotte potpisao je za Chelsea posljednjeg dana prijelaznog roka. Plavci su ga doveli iz Brightona na posudbu za dva milijuna eura.

"Jako sam sretan što sam došao u Chelsea, prvi put ću igrati Ligu prvaka, nadam se da ćemo imati odličnu sezonu", rekao je argentinski veznjak na predstavljanju, a dva dana dočekao je lošu vijest. Veselio se Ligi prvaka, ali ipak ju neće igrati. Naime, Enzo Maresca ga nije uvrstio na popis igrača koji konkuriraju za Ligu prvaka.

Facundo Buonanotte signed with Chelsea on the last day of the transfer window and said he was very happy because it would be his first time playing in the Champions League.



Two days later, he was left out of Chelsea's squad for the competition. 🤣😭🤣😭 pic.twitter.com/WDTdH2XcCT — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 3, 2025

Samo 23 igrača ima pravo klub prijaviti za nastup u Ligi prvaka, a kako Chelsea ima jako velik broj igrača, Buonanotte je jednostavno izvisio i neće ostvariti svoj san igranja u Ligi prvaka, barem za sada.

