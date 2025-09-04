Legendarni Vatreni najavio kvalifikacije: 'Reprezentacije su nezgodne, ali sve ovisi o ovome'

Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je na Farske Otoke gdje ih u petak čeka treća utakmica u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Tri dana kasnije Hrvatska će dočekati Crnu Goru. Svi priželjkujemo šest bodova i veliki korak k Sjevernoj Americi.

To priželjkuje i legendarni Vatreni i nekad član stručnog stožera hrvatske reprezentacije Nikola Jurčević kojeg smo nazvali kako bi najavili dva rujanska susreta.

Pitali smo Jurčevića kako gleda na činjenicu da Hrvatskoj nedostaju 3-4 prvotimca zbog ozljeda.

"Gledam na to da je sreća ta što imamo ipak određenu širinu, tako da bez obzira na to što igramo bez nekih strahovito važnih igrača. Ipak, za ovaj ciklus, za Farske Otoke i Crnu Goru bez ikakvog podcjenjivanja, mislim da imamo dovoljno kvalitete i dovoljno igračke klase da možemo kompenzirati izostanak tih igrača i napraviti ono sto se očekuju ove dvije utakmice. To je šest bodova i dolazak blizu Svjetskog prvenstva", rekao je Nikola Jurčević u uvodu.

'Prosinečki je prednost, ali kvaliteta je na našoj strani'

Čak desetorica igrača s Dalićevog popisa promijenilo je klub ovoga ljeta, a neki od njih se još traže u novim sredinama.

"Možemo mi sada uvijek svako okupljanje analizirati i tražiti neke poteškoće, ali treba biti realan. Tako je svima. Nikad ne znaš koliko će ti igrača faliti zbog povrede. Diljem Europe Igrači također mijenjaju klubove, tako da mislim da to nije neki presudan faktor. Možda nije idealno, ali opet se vraćam na ono što sam rekao na početku. Imamo dovoljno igračke kvalitete i dovoljnu širinu kadra bez obzira na to što su reprezentacije nezgodne.

Farski otoci na svom terenu u zadnje vrijeme ne gube uvjerljivo. Crna Gora ima dosta igrača koji koji imaju jednu dobru kvalitetu, ali bez obzira na to, mislim da je sve na našoj strani i ako budemo u pravom pristupu i u pravoj energiji, kao što smo bili u ovom zadnjem ciklusu ne bi trebalo biti problema", sažeo je dobro Jurčević.

Robert Prosinečki na klupi je Crne Gore, poznaje nas odlično, je li to crnogorska prednost?

"Mislim da to nije sada neka presudna stvar. Vodio sam ja Azerbajdžan protiv Hrvatske pa smo odigrali u Azerbajdžanu 1:1. Ne mislim da je to sada zbog toga što sam ja tako dobro poznavao Hrvatsku. Jednostavno, danas svi poznaju svakoga zbog tehnoloških mogućnosti snimanja, praćenja utakmica, svih mogućih detalja. Tako da, svakome je sve na dlanu i svi svi znaju o svakome sve. Imaju mogućnost doći do svih reprezentacija, a mislim da će sama činjenica da igraju protiv Hrvatske biti velika motivacija za Crnu Goru, naravno i za Prosinečkog.

Normalno da je to za njih jedan plus. Ali kažem, već se treći put vraćam na ovu stvar koju sam rekao na prvom pitanju. Sve drugo je na našoj strani i tu mislim na tu igračku kvalitetu i klasu. Ono što potvrđuje tu klasu znači pravi pristup, ozbiljnost i koncentracija predvođena kapetanom Modrićem. Onda sve ove druge stvari su neke stvari koje nama nisu toliko presudne jer više će ovisiti o nama, nego o protivniku", zaključio je Nikola Jurčević.

